Stellantis: accordo con LG per le batterie auto elettriche negli USA

Stellantis sigla l’accordo sulla produzione di batterie con LG per coprire oltre il 40% del mercato elettrificato entro il 2030

Stellantis ha annunciato una joint venture con LG Energy Solution per la produzione di batterie per auto elettriche negli USA. Lo stabilimento di batterie agli ioni di litio avrà una capacità di produzione annua di 40 GWh con partenza nel primo trimestre del 2024. Ecco tutti i dettagli di un accordo che segna la road map elettrificata per Stellantis.

BATTERIE AUTO ELETTRICHE STELLANTIS: LA PRODUZIONE NEGLI USA

Il partner tecnologico per l’equipaggiamento delle batterie agli ioni di litio nel mercato USA sarà LG Energy Solution. Stellantis ed LG hanno siglato un memorandum d’intesa per la produzione di celle e moduli batteria per il Nord America. Si tratta della prima fase a cui seguiranno gli step consueti attraverso l’autorizzazione delle autorità locali. L’accordo prevede la creazione di un nuovo impianto per la produzione di batterie, grazie al quale Stellantis conta di aumentare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030.

STELLANTIS: 30 MILIARDI DI EURO NELL’ELETTRIFICAZIONE ENTRO IL 2030

Le batterie Stellantis prodotte con LG Energy Solution nel nuovo impianto saranno fornite agli stabilimenti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’accordo di lunga data abbraccerà i veicoli elettrici di prossima generazione ibridi plug-in e totalmente elettrici della gamma di modelli Stellantis. “Con questa iniziativa abbiamo definito la prossima ‘gigafactory’ del portfolio Stellantis che ci aiuterà a raggiungere, come minimo, un totale di 260 gigawattora di capacità entro il 2030” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. Non è ancora definita la collocazione della nuova fabbrica di produzione batterie Stellantis – LG. Stellantis però ha annunciato di voler investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nello sviluppo software.

FCA – LG: PRIMI ACCORDI NEL 2014 PER LE BATTERIE DELLE AUTO IBRIDE

La partnership tra le due aziende nei veicoli elettrificati risale al 2014, quando LG Energy Solution (allora LG Chem) fu selezionata da Stellantis (che allora si chiamava Fiat Chrysler Automobiles). L’accordo prevedeva la fornitura di batterie agli ioni di litio e controlli per la Chrysler Pacifica Hybrid. “Creare una joint venture con Stellantis sarà un capitolo storico della nostra partnership di lunga data”, ha dichiarato Jong-hyun Kim, Presidente e CEO di LG Energy Solution. “Utilizzando le nostre competenze tecniche collettive e individuali e la capacità di produzione di massa, LGES si posizionerà come fornitore di soluzioni per batterie per i potenziali clienti della regione”.