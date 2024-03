SIXT: valore auto elettriche in calo, persi 40 milioni nel 2023

SIXT, il gigante internazionale dei servizi di mobilità, ha raggiunto un traguardo significativo nel 2023, registrando vendite record per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, dietro questi risultati si cela una sfida significativa: la perdita di utili causata dalla rivendita delle auto usate, principalmente elettriche. E’ la stessa azienda a chiarire la sua posizione sulla transizione verso una flotta elettrificata commentando i risultati finanziari dello scorso anno.

RISULTATI FINANZIARI SIXT 2023

Secondo i dati preliminari diffusi da SIXT, nel 2023 ha generato un fatturato consolidato di 3,62 miliardi di euro, segnando una crescita del 18,1% rispetto all’anno precedente e del 44,7% rispetto al 2019. Questa crescita è stata trainata da tutti e tre i segmenti regionali, con una particolare evidenza in Germania, che ha visto una crescita del 23,6%, seguita da Nord America (1 miliardo di euro e +18,5%) e da altri mercati in Europa (+14,3%). L’azienda ha anche raggiunto un record per l’utile prima di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA), che ha raggiunto 1,33 miliardi di euro nel 2023, dimostrando agli investitori la solidità delle sue operazioni. Tuttavia, nonostante questi successi, pesa l’aumento di ammortamenti e perdite derivanti dalle vendite di veicoli.

SIXT, -40 MILIONI DI EURO NEL 2023

L’incertezza del valore residuo delle auto elettriche usate, a cui abbiamo dedicato un’indagine nel nostro terzo Report Aftermarket del 2023, è il fattore comune che ha spinto prima di SIXT anche Hertz a rinviare l’obiettivo della flotta a noleggio elettrica e tornare al diesel. Questo deprezzamento ha portato a maggiori ammortamenti e perdite derivanti dalle vendite di veicoli nella flotta di SIXT, causando un onere sugli utili di circa 40 milioni di euro nel 2023, come si legge in un comunicato stampa della società. La perdita di utili SIXT è stata principalmente attribuita al deterioramento delle condizioni di mercato per la rivendita di veicoli elettrici usati. In Germania, ad esempio, i prezzi delle auto elettriche sono diminuiti di oltre il 20% nell’ultimo anno.

SIXT: COSTI E STRATEGIE DEI COSTRUTTORI AUTO PESANO MOLTO

La società spiega che i veicoli elettrici continueranno a far parte della flotta SIXT anche in futuro. Tuttavia, la pianificazione di questo sviluppo richiede un elevato grado di flessibilità. “Il fattore più importante è ciò che i clienti richiedono e in che misura. Inoltre, la situazione dei costi gioca un ruolo importante, così come le mutevoli strategie a lungo termine dei produttori di automobili”.

Il CEO di SIXT, Alexander Sixt, ha riconosciuto il ruolo di questi fattori, sottolineando che nonostante l’andamento negativo del mercato per la mobilità elettrica, l’azienda è stata in grado di raggiungere risultati notevoli grazie alla fiducia dei clienti e all’efficienza dei dipendenti. “Nel 2023 abbiamo raggiunto i nostri ambiziosi obiettivi sia in termini di cifre aziendali che di implementazione della strategia. Il nostro risultato è tanto più notevole se si considera il netto peggioramento delle condizioni di mercato per la mobilità elettrica nel corso dell’anno, l’aumento dei tassi di interesse e gli investimenti costantemente elevati”.