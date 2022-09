Renault Megane E-TECH: nel test dell’alce è imprevedibile

La prova della Renault Megane E-TECH mostra reazioni incoerenti: è sicura e ha una buona accelerazione, ma nel test la trazione alza presto bandiera bianca

La prova della Renault Megane E-TECH, elettrica da 160 kW conferma che le auto elettriche più “popolari” non fanno scintille quando si misurano tra i coni del test dell’alce. Anche il SUV Renault elettrico è molto lontano da risultati di riferimento, ad esempio della Tesla Model Y. Nel test dell’alce risulta abbastanza sicura da non mettere troppo in difficoltà il conducente, ma anche incostante nelle reazioni attese quado si stressano pneumatici e sospensioni. Il video del test realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada, mostra a quale velocità la Renault Megane E-TECH si scompone davanti a un ostacolo improvviso da evitare.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Renault Megane E-TECH è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante (circa 70 km/h). In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco com’è andata la prova della Renault Megane elettrica e i commenti con video qui sotto.

TEST ALCE RENAULT MEGANE E-TECH: COME VA

La prova Renault Megane E-TECH è avvenuta con pneumatici estivi specifici per auto elettriche, Goodyear Efficient Grip Performance Electric Drive 215/45 R20 95T. Prima di vedere le note negative, il giudizio dei tester sulla sicurezza dell’auto è positivo. Tuttavia, il test Renault Megane E-TECH ha richiesto più lavoro del previsto perché “l’auto non reagiva sempre allo stesso modo. A volte era neutra, a volte sottosterzava e a volte sovrasterzava”. Comunque, continua il giornalista “Niente di particolarmente allarmante”. Sono serviti quindi più passaggi per stabilire che la velocità massima alla quale si riesce ad evitare un ostacolo improvviso sfruttando lo spazio a disposizione è 74 km/h, con reazioni neutre e controllabili. “In altri passaggi a velocità diverse, l’incostanza delle reazioni ci ha impedito di completare l’esercizio senza abbattere coni”.

TEST SLALOM RENAULT MEGANE E-TECH

Nella prova dello slalom tra i coni l’accelerazione della Renault Megane E-TECH è buona e infatti aiuta a fermare il cronometro in un tempo molto basso (24,2 secondi). Sguizza velocemente tra i coni e non soffre i trasferimenti di carico, finché le gomme anteriori iniziano a perdere aderenza a velocità relativamente alte per questo test. “All’uscita dall’ultimo cono e dopo aver premuto nuovamente a fondo l’acceleratore, si percepisce come le gomme siano stressate e sbandano”. “I problemi di trazione della Megane elettrica sono evidenti in questo test e in alcune occasioni su strada”, afferma il tester di km77.