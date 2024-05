Parcheggi per EV: arrivano le linee guida antincendio in Australia

La diffusione dei veicoli elettrici e il verificarsi di incendi più complessi da controllare quando coinvolgono le batterie agli ioni di litio hanno sollevato domande sull’adeguatezza dei parcheggi pubblici. Quali misure di prevenzione degli incendi vanno adottate nei parcheggi di veicoli elettrici durante la sosta o la ricarica? Il National Council for fire and emergency services in Australia and New Zealand (AFAC) ha varato le linee guida per i professionisti che progettano e certificano qualsiasi edificio destinato di ospitare veicoli elettrici e le relative colonnine di ricarica. Ecco cosa stabilisce.

LE MISURE ANTINCENDIO PER I PARCHEGGI PUBBLICI IN ITALIA

Come abbiamo raccontato nella mega indagine di SICURAUTO.it sugli incendi delle batterie agli ioni di litio, in Italia è attesa una norma specifica sui parcheggi delle auto elettriche. Mentre ad oggi l’unico provvedimento ufficiale adottato è la circolare 5 novembre 2018 dei Vigili del Fuoco, per limitare il rischio d’incendio delle auto elettriche durante la ricarica. Una circolare dei Vigili del Fuoco australiani del New South Wales Fire and Rescue (FRNSW) stabilisce specifici dispositivi antincendio, ma anche misure di sicurezza che prevedono il parcheggio delle auto elettriche, preferibilmente all’aperto, e certificazioni relative al permesso a costruire.

LA CIRCOLARE ANTINCENDIO PER I PARCHEGGI DI AUTO ELETTRICHE IN AUSTRALIA

“La FRNSW considera i veicoli elettrici e le stazioni di ricarica come pericoli speciali ai sensi dell’EID17 e dell’E2D21 della Codice nazionale delle costruzioni (NCC) 2022. Pertanto, il certificatore dovrebbe identificare quali disposizioni aggiuntive vengono fornite, se presenti, e se le misure di sicurezza antincendio nell’edificio sono adeguate ai pericoli e ai rischi associati al parcheggio e/o alla ricarica dei veicoli elettrici al momento della certificazione relativa al permesso edilizio”. I punti chiave, riguardano gli stalli delle auto elettriche, le dotazioni antincendio previste e il divieto di installazione delle colonnine nei parcheggi automatizzati.

IN AUSTRALIA AUTO ELETTRICHE E RICARICA ALL’APERTO

Le misure minime che secondo l’FRNSW andrebbero adottate nella progettazione di un parcheggio per veicoli elettrici e/o stazioni di ricarica, prevedono che: