NTSB: peso auto elettriche +33%, può peggiorare incidenti stradali

Il peso delle auto elettriche è la contropartita della transizione green che secondo l’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti NTSB può peggiorare le conseguenze di un incidente. La considerazione non si riferisce alla sicurezza delle auto elettriche per gli occupanti in caso di incidente. Ma a cosa succederebbe nell’impatto tra un’auto elettrica e una tradizionale dal peso molto differente.

AUTO ELETTRICHE PESANO +33% RISPETTO ALLE VERSIONI ICE

Bisogna innanzitutto dire che non sempre il peso delle auto elettriche è peggiorativo delle prestazioni del veicolo in alcune condizioni. Ma di questo ne parliamo ai paragrafi sotto. Tuttavia, Jennifer Homendy, a capo della National Transportation Safety Board ha espresso perplessità sulle conseguenze di un incidente in un periodo in cui per le strade circolano veicoli molto diversi, per alimentazione e dimensioni. Come riporta InsideEVs, durante il Transportation Research Board, Homedy ha dichiarato: “Un GMC Hummer EV pesa oltre 9.000 libbre. Il solo pacco batteria pesa oltre 2.900 libbre, circa il peso di una Honda Civic. Il Ford F-150 Lightning è tra 2.000 e 3.000 libbre più pesante della versione non elettrica. La Mustang Mach-e, la Volvo XC40 EV e la RAV4 EV sono tutte circa il 33% più pesanti. Ciò ha un impatto significativo sulla sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

NTSB RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL PESO ECCESSIVO DELLE AUTO ELETTRICHE

L’intervento ha risuonato come un’esortazione alle altre agenzie governative, se si considera che la NTSB svolge una funzione investigativa. L’agenzia interviene in tutti i casi di incidenti dalle proporzioni o dinamiche più complesse che riguardano aeroplani, navi, veicoli, oleodotti, gasdotti, etc. E’ intervenuta ad esempio nell’incidente in cui ha perso la vita una donna investita dalla Volvo a guida autonoma di Uber. Mentre la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ha più potere nell’imporre standard sulla sicurezza della circolazione stradale.

QUANDO IL PESO DELLE AUTO ELETTRICHE AUMENTA LA SICUREZZA

Il peso delle auto elettriche è anche uno dei motivi per cui la British Parking Association ha dichiarato che i parcheggi multipiano nel Regno Unito non sono progettati per le auto elettriche. E’ pur vero che le auto elettriche, proprio grazie al baricentro basso si comportano molto meglio delle auto ICE nel test di evitamento dell’alce. Inoltre sembrerebbe che grazie al contributo strutturale e al peso della batteria, la Tesla Model Y precipitata da una scogliera abbia colpito meno volte le rocce, contribuendo a salvare gli occupanti, che indossavano anche le cinture di sicurezza.