Cresce l’interesse per l’acquisto di un’auto elettrica anche usata: ecco i 10 modelli migliori del 2020 con pro e contro

L’acquisto di un’auto elettrica sta diventando sempre più diffuso tra le valutazioni di privati ma anche dei rivenditori e salonisti. A luglio 2020 i passaggi di proprietà di auto elettriche usate sono aumentati del +122%. L’evidenza più eclatante è che rispetto a luglio 2019, anche i rivenditori sono più interessati a mettere auto elettriche usate in vetrina: +334% le intestazioni temporanee. Per aiutarvi nella scelta del modello più adatto, ecco nel dettaglio le 10 migliori auto elettriche del 2020 con pro e contro.

COMPRARE UN’AUTO ELETTRICA

La Top10 delle migliori auto elettriche del 2020 riprende i punteggi attribuiti da WhatCar ai 10 modelli elettrici più interessanti. Tra le valutazioni da fare all’acquisto di un’auto elettrica, oltre alle classiche misure in garage e di abitabilità (in genere maggiore di un’auto tradizionale), bisogna considerare:

– autonomia;

– raffreddamento passivo o attivo della batteria, vedi in questo test cosa cambia;

– i costi di manutenzione dell’auto elettrica da comprare;

– infrastruttura necessaria per ricaricare a casa.

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE IN EUROPA

Prima di passare alle 10 migliori auto elettriche del 2020, può essere interessante capire quali sono le auto elettriche più vendute in Europa. Secondo Jato il brand di auto elettriche più vendute in Europa a giugno 2020 è Renault con la ZOE. Tesla, subito dietro con la Model 3, invece perde il 42% delle vendite. Ecco le 10 auto elettriche più vendute in Europa dopo il lockdown da Coronavirus. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

LE 10 MIGLIORI AUTO ELETTRICHE DEL 2020

Tra le 10 migliori auto elettriche del 2020, l’indagine inglese assegna un punteggio con pro e contro basandosi sulle prove su strada. Le valutazioni di prestazioni, autonomia dichiarata, qualità costruttiva e praticità hanno decretato la classifica delle migliori auto elettriche qui sotto.

1.Tesla Model 3 (5/5)

La Tesla Model 3 è secondo la classifica l’auto più tecnologica, con prestazioni adeguate al clamore che Elon Musk ha costruito attorno al lancio di quest’auto. Tuttavia, i difetti della Tesla Model 3 non passano inosservati.

Pro

– Accelerazione;

– Autonomia;

– Praticità;

– Ricarica veloce.

Contro

– Difetti di assemblaggio;

– Guida meno divertente di un equivalente auto a benzina.

2.Peugeot e208 (5/5)

La Peugeot 208 elettrica salta all’occhio per la qualità degli interni, l’abitabilità posteriore e la buona autonomia. Tuttavia, è un pelo indietro all’elettrica più venduta in Europa sulla distanza percorribile con una sola ricarica.

Pro

– Interni accattivanti;

– Guida soddisfacente;

– Ben equipaggiata.

Contro

– Pedale del freno “pastoso”;

– Autonomia leggermente inferiore alla diretta rivale francese;

– Prezzo di acquisto.

3.Renault ZOE (4/5)

La Renault ZOE è l’auto elettrica più venduta in Europa, con diverse potenze e con la batteria anche a noleggio. La posizione di guida e l’abitabilità però non sembrano essere i suoi pregi migliori.

Pro

– Ampia gamma;

– Interni molto curati e hitech;

– Accelerazione della versione R135.

Contro

– Abitabilità posteriore;

– Posizione di guida migliorabile;

– AEB non disponibile sulla versione entry level.

4.Kia eNiro (5/5)

Le prestazioni della Kia Niro elettrica sono l’aspetto più apprezzato dai critici inglesi, soprattutto riguardo all’accelerazione e all’autonomia. Un po’ meno invece il prezzo e la capacità del bagagliaio rispetto alle rivali.

Pro

– Autonomia;

– Accelerazione;

– Equipaggiamento.

Contro

– Capacità bagagliaio;

– Prezzo.

5.Jaguar I-Pace (5/5)

La Jaguar I-Pace è stata l’auto dell’anno 2019: punta molto su prestazioni, sportività e tecnologia. Infatti gli interni sono futuristici e l’autonomia è molto rassicurante. Tutto questo ha un costo (prezzo d’acquisto alto) e l’impostazione sportiva non aiuta ad avere una buona visibilità nelle manovre.

Pro

– Ampia gamma;

– Tecnologia di bordo;

– Divertente da guidare.

Contro

– Prezzo;

– Visibilità posteriore;

– Rumore stradale.

6.Hyundai Kona Electric (4/5)

La Hyundai Kona elettrica riceve molta approvazione sul fronte delle prestazioni, del prezzo e dell’autonomia. Tuttavia nel confronto con la cugina Kia eNiro, si trova dietro per abitabilità posteriore.

Pro

– Autonomia;

– Accelerazione;

– Equipaggiamento.

Contro

– Abitabilità posteriore;

– Meno vantaggiosa della Kia eNiro.

7.Audi eTron (4/5)

L’Audi eTron è la diretta rivale della Jaguar I-Pace, anche se con un portamento diverso, tipico dell’aplomb tedesco. E’ la prima auto di serie che permette di sostituire i retrovisori tradizionali con due telecamere.

Pro

– Più confortevole e silenziosa;

– Interni di lusso.

Contro

– Meno divertente da guidare;

– Autonomia migliorabile;

– Sistema Infotainment poco intuitivo.

8.Tesla Model S (4/5)

La Tesla Model S non ha certo bisogno di presentazioni, trampolino di lancio del tanto discusso sistema di guida autonoma Autopilot. E’ definita la diretta rivale della Porsche Tycan, ma con un prezzo molto alto. D’altronde ha anche tanta tecnologia, aggiornamenti Over The Air e prestazioni a volontà.

Pro

– Prestazioni;

– Gamma ampia;

– Capacità dei vani.

Contro

– Qualità degli interni non sempre costante;

– Prezzo.

9.Mercedes EQC (4/5)

La Mercedes EQC è secondo i critici inglesi la scelta migliore per massimizzare il confort di viaggio su un’auto elettrica. Il SUV però sembrerebbe meno agevole fuori dai percorsi autostradali. È l’alternativa alla Jaguar I-Pace.

Pro

Silenziosa;

Comoda in autostrada;

Sistema d’infotainment eccellente.

Contro

– Autonomia;

– Maneggevolezza;

– Poco divertente da guidare.

10.Seat Mii electric (4/5)

Piccola auto da città elettrica, così la Seat Mii a batteria conquista il mercato, tuttavia il prezzo inferiore è proporzionato all’autonomia.

Pro

– Prezzo;

– Agile in città;

– Guida confortevole.

Contro

– Solo per 4 occupanti;

– Interni superati.