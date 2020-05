La prima batteria garantita 10 anni: 5 curiosità sul raffreddamento ad aria

Lexus debutta con la prima auto elettrica e una garanzia sulla batteria da 10 anni: la novità del raffreddamento aria attivo della batteria

Lexus apre ufficialmente la strada alle batterie per auto elettriche quasi indistruttibili. La Lexus UX 300e è la prima auto elettrica in vendita in Cina con una batteria garantita 10 anni e arriverà in Europa alla fine del 2020. L’aspetto eclatante non è soltanto la durata della garanzia batteria, più alta della media di 8 anni e 160 mila km, ma anche la tecnologia di raffreddamento ad aria utilizzata. Sono proprio le dichiarazioni della Casa di lusso Toyota a svelare le 5 curiosità più interessanti sul raffreddamento ad aria. Ecco i punti di forza della prima batteria per auto elettrica garantita 10 anni e 1 milione di chilometri.

GARANZIA BATTERIA AUTO ELETTRICA E RAFFREDDAMENTO AD ARIA LEXUS

La durata della garanzia è sicuramente un plus che ha fatto delle auto asiatiche oggetto di desiderio e successo nelle vendite. Probabilmente però nessuno avrebbe immaginato un debutto Lexus (e quindi di Toyota) nell’elettrico di massa con garanzie così rassicuranti. 1 milione di chilometri in 10 anni, vuol dire riuscire a percorrere 100 mila chilometri ogni 12 mesi. Un’impresa da taxi elettrico come la Renault Zoe con batteria quasi nuova dopo oltre 300 mila km. Perché una garanzia così lunga? Secondo Lexus, il sistema di raffreddamento ad aria della batteria è più sicuro e leggero rispetto a un sistema di raffreddamento batteria a liquido.

RAFFREDDAMENTO AD ARIA E RICARICA RAPIDA

La batteria garantita 10 anni con raffreddamento ad aria però accende alcune qualche domanda sulla ricarica rapida. La Lexus UX 300e è tra le poche auto, assieme alla Nissan Leaf, Renault Zoe e altre più convenienti ad avere un raffreddamento ad aria, sebbene di concezione diversa. La semplicità costruttiva cede il passo alla capacità di gestire ricariche oltre i 50 kW, come è emerso da un test estremo su 20 auto elettriche in Norvegia. Altre auto si spingono anche oltre, ma con sistemi di raffreddamento più sofisticati e soprattutto a liquido.

RAFFREDDAMENTO AD ARIA BATTERIA AUTO ELETTRICA: COME FUNZIONA

La differenza sostanziale rispetto al sistema di raffreddamento ad aria più collaudato Nissan, è che Lexus adotta un’estensione del controllo del climatizzatore anche alla batteria. Secondo uno studio sul degrado delle batterie, pare infatti che tra una batteria raffreddata ad aria passivamente abbia un degrado doppio nel primo periodo rispetto a un modello con raffreddamento a liquido. Il sistema di raffreddamento ad aria “attivo”, invece, utilizza l’aria raffreddata o riscaldata all’occorrenza dal climatizzatore e canalizzata nella batteria. Saranno comunque situazioni limite che riguarderanno la guida in condizioni più rigide o la ricarica rapida.

ADDIO PROBLEMI DI SURRISCALDAMENTO NELLE RICARICHE RAPIDE?

L’affidabilità della batteria garantita 10 anni è stata al centro dello sviluppo del sistema di raffreddamento/riscaldamento ad aria. Ma bisogna considerare che la Lexus UX 300e, come altre auto elettriche si dovrebbe ricaricare fino a 50 kW. Questa particolarità fa la differenza, secondo Lexus, anche nella durata stimata maggiore della batteria ma senza problemi di surriscaldamento batterie durante le ricariche rapide.

GARANZIA BATTERIA AUTO ELETTRICHA FINO A 10 ANNI, CON TAGLIANDI REGOLARI

Il sistema di raffreddamento ad aria attivo non è l’unico pilastro su cui Lexus costruisce l’affidabilità della batteria garantita 10 anni o 1 milione di km. Rispetto a un’auto elettrica con raffreddamento a liquido, il raffreddamento ad aria attivo si prospetta più economico. Ormai la maggior parte delle batterie sono garantite con un SOC (State Of Charge) di almeno il 70% per 8 anni. Lexus si è spinta fino a 10 anni, ma solo “se il proprietario rispetta i regolari controlli previsti nel programma di manutenzione”. Vale a dire seguire effettuare la manutenzione regolare per ulteriori 5 anni dopo la scadenza della garanzia sull’auto. Una condizione che molte altre Case auto impongono per la validità della garanzia batteria auto elettrica.