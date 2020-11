Kia Sorento Hybrid Plug-in: 5 curiosità del modello 2021

La nuova Kia Sorento 2021 lascia scoprire le prime curiosità in anteprima: ecco come sarà il SUV Kia Hybrid Plug-in

Kia ha svelato in anteprima le caratteristiche più interessanti della nuova Kia Sorento Plug-in Hybrid 2021. La nuova Kia Sorento non sarà solo un aggiornamento elettrificato della gamma Kia, ma un modello tutto nuovo capace di muoversi anche in trazione integrale elettrica. Ecco le 5 curiosità più elettrizzanti su batteria e motore della nuova Kia Sorento ibrida Plug-in 2021.

NUOVA KIA SORENTO PHEV 2021: MOTORI E PRESTAZIONI

Nel vano motore della nuova Sorento Plug-in Hybrid c’è stato un motore endotermico quattro cilindri T-GDi da 1,6 litri con iniezione diretta di benzina e turbocompressore. Solo il motore a combustione eroga 180 CV con una coppia di 265 Nm per la migliore trazione anche in condizioni di guida impegnative. Al motore termico è stato affiancato un motore elettrico da 67 kW con una coppia di 304 Nm. Il funzionamento combinato dei due motori fornisce 265 CV e 350 Nm di coppia, rendendo la versione Plug-in Hybrid ancora più potente rispetto alla Kia Sorento ibrida già in commercio.

AUTONOMIA DELLA KIA SORENTO PLUG-IN HYBRID 2021

Il motore elettrico è stato posizionato tra quello termico e la trasmissione grazie alle dimensioni ridotte del quattro cilindri turbo a iniezione diretta in alluminio. La combinazione delle due unità (termico ed elettrico) permette a Kia Sorento Plug-in Hybrid di funzionare anche in modalità totalmente elettrica (come tutte le ibride ricaricabili, ma con autonomia elettrica fino a 50Km). Nella modalità di guida combinata invece, la trazione è sulle sole ruote anteriori o su tutte e quattro.

LA BATTERIA DELLA KIA SORENTO IBRIDA PLUG-IN 2021

La batteria ai polimeri di litio con una capacità di 13,8 kWh è stata collocata sotto i sedili anteriori, come si vede dall’immagine sopra. Il pacco batteria è stato realizzato a forma di “sella” ed è stato posto sopra l’albero di trasmissione, così da non togliere troppo spazio all’abitacolo o al vano bagagli. Rispetto ad altri modelli ibridi plug-in la batteria non sottrae volume all’area dedicata al carico e quindi permette di usufruire della configurazione a 7 posti con la terza fila di sedili.

COME LA BATTERIA MIGLIORA LA STABILITA’

La posizione ribassata della batteria al centro degli assali ha portato una serie di benefici che non si limitano al solo abbassamento del baricentro. Kia afferma che questa configurazione smorza il rollio in marcia e non aumenta il beccheggio in frenata e accelerazione, garantendo più stabilità di marcia.

BAGAGLIAIO KIA SORENTO PLUG-IN HYBRID 2021

Il serbatoio del carburante da 67 litri non può mancare su un’auto con motore a combustione. Sulla nuova Kia Sorento PHEV si trova sotto il pavimento della seconda fila di sedili. Con questa collocazione l’alimentatore delle batterie da 3,3 kW è posizionato sotto al pianale di carico. Kia assicura che la posizione scelta permette di lasciare più spazio ai passeggeri della terza fila e con tutti e sette i sedili in posizione il bagagliaio mantiene una capacità di 175 litri.

La nuova Kia Sorento Plug-in Hybrid sarà in vendita all’inizio del 2021 e secondo Kia vale la pena aspettare perché dovrebbe essere uno dei pochissimi SUV con tecnologia ibrida plug in a sette posti e con trazione integrale.