Jaguar I-Pace prende fuoco: il proprietario salva la casa dall’incendio

Una Jaguar I-Pace si incendia da sola mentre è in garage: il caso ha molto in comune con Hyundai Kona e Chevrolet Bolt

L’incendio della Jaguar I-Pace di cui vi parliamo in questo articolo ha destato molto scalpore in Florida. Innanzitutto perché solo grazie alla tempestività del proprietario e molta fortuna si è evitato il peggio. Poi perché questo incendio ha molto in comune con le Chevrolet Bolt e Hyundai Kona, il cui richiamo è costato centinaia di milioni di dollari ai Costruttori. Adesso vi raccontiamo perché un aggiornamento software OTA non sempre risolve i problemi termici delle batterie.

INCENDIO JAGUAR I-PACE IN FLORIDA

L’incendio della Jaguar I-Pace avvenuto in Florida è stato raccontato dallo stesso proprietario – Gonzalo Salazar. Come riporta Electrek, è stato lui ad intervenire fattivamente per mettere in salvo la casa e la sua famiglia ai primi evidenti segnali che la batteria della Jaguar era in fuga termica. Ma partiamo dal principio. Secondo le dichiarazioni dell’uomo, la sua Jaguar I-Pace era stata in carica tutta la notte e al mattino seguente scollegata per uscire a fare delle commissioni. Dopo circa 12 miglia, l’uomo rientra a casa e parcheggia l’auto in garage. Passano diversi minuti e poi degli scoppi provenienti dal garage richiamano la sua attenzione. Quando si precipita in garage, trova l’auto avvolta da una nube di fumo. Istantaneamente decide di portare la Jaguar fuori e ci riesce prima che si sviluppi l’incendio grazie al fatto che la porta del garage era rimasta aperta.

DOPO 12 MIGLIA LA JAGUAR I-PACE PRENDE FUOCO

I vigili del fuoco intervenuti poi hanno controllato e spento le fiamme utilizzando una schiuma speciale. E’ uno degli estinguenti più efficaci nei test di spegnimento di una batteria ad alta tensione. Le fiamme che si sono sviluppate hanno distrutto l’auto che è stata definita “totalmente persa” dalla compagnia di assicurazione. Intanto la carcassa della Jaguar I-Pace è stata presa in carico da Jaguar Land Rover North America per essere sottoposta a un’indagine e risalire alla causa del problema. Trattandosi di un’auto del 2019 il proprietario si sarebbe aspettato una diversa assistenza dalla Casa costruttrice, che invece – a suo dire – gli avrebbe accollato anche l’impegno di ripulire la strada.

INCENDI AUTO ELETTRICHE JAGUAR, HYUNDAI E CHEVROLET: COSA HANNO IN COMUNE

Ciò che ha in comune l’incendio della Jaguar I-Pace con i richiami milionari della Chevrolet Bolt e della Hyundai Kona è la batteria agli ioni di litio prodotta da LG Chem. Il nesso di non casualità è commentato anche in un post su Linkedin del Dr. Kai-Philipp Kairies, CEO di ACCURE Battery, che espone questi elementi:

– dall’inizio della produzione (2018) si sono verificati 4 incendi Jaguar I-Pace, a fronte di 53000 vendite globali;

– la Chevrolet Bolt si è incendiata 12 volte;

– la Hyundai Kona si è incendiata 15 volte tra il 2020 e il 2021.

Queste auto hanno in comune due elementi in particolare, spiegati da Kairies:

– le auto o le batterie sono state prodotte negli stessi periodi e tutte impiegano le batterie LG Chem;

– gli incendi si sono verificati sempre durante la carica o subito dopo.

Inoltre, sia Hyundai sia General Motors avevano tentato un aggiornamento software per risolvere i problemi di gestione termica della batteria prima dei richiami definitivi. “Hyundai e Chevrolet hanno entrambi cercato di risolvere il problema della batteria con un aggiornamento software, probabilmente proveniente direttamente da LG”, scrive Kairies. “General Motors ha provato un altro aggiornamento software dopo che il primo non aveva funzionato, ma di nuovo senza successo. GM ha quindi detto ai propri clienti di parcheggiare i loro veicoli all’esterno e non lasciarli incustoditi, prima di emettere finalmente un richiamo formale”. Sarà così anche per le Jaguar I-Pace? Vi terremo aggiornati.