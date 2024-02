Italia: una colonnina ogni 5 EV, un record in Europa

La rete di ricarica per veicoli elettrici in Italia è cresciuta ulteriormente nel 2023, con un aumento significativo nel numero di punti di ricarica che posizionano l’Italia davanti ad altri major market come Germania, Francia, Regno Unito e Norvegia. Secondo i dati elaborati da Motus-e, l’Italia raggiunge il suo record europeo di 1 colonnina ogni 5 auto elettriche circolanti.

QUANTI PUNTI DI RICARICA E COLONNINE CI SONO IN ITALIA

Nel 2023, sono stati installati 13.906 nuovi punti di ricarica pubblici, di cui oltre 3.450 nell’ultimo trimestre. E’ quanto emerge dal report di Motus-e che monitora la rete di ricarica per i veicoli elettrici in Italia. L’Italia ha superato la soglia dei 50.000 punti di ricarica pubblici installati, 50.678 per l’esattezza, con un tasso di crescita annuo del +38%. Tuttavia, nonostante questa rapida espansione, il tasso di utilizzo rimane ancora relativamente basso, principalmente a causa della limitata penetrazione dei veicoli elettrici nel mercato nazionale, secondo il rapporto. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’accelerare l’infrastrutturazione, specialmente nelle regioni che presentano un ritardo significativo nelle installazioni”. Inoltre la partenza degli ecoincentivi da marzo 2024, dovrebbe contribuire a spingere le vendite di auto elettriche nuove.

PUNTI DI RICARICA SULLE AUTOSTRADE ITALIANE

La crescita dei punti di ricarica installati lungo le autostrade gestite da ASPI è stata quella più rapida e quindi si presenta un gap da colmare soprattutto nelle altre concessioni autostradali. I punti di ricarica autostradali installati in Italia sono 932, distribuiti in maniera tale che un’area di servizio su 3 è dotata di infrastrutture di ricarica. L’85% dei punti di ricarica in autostrada è compatibile con la ricarica in corrente continua DC, mentre il 61% ha una potenza >150 kW.

Il censimento delle colonnine di ricarica totali suddivise per potenza rivela che ci sono:

43.564 punti di ricarica <50 kW ;

punti di ricarica ; 4.579 punti di ricarica tra 50 kW e 149 kW ;

punti di ricarica ; 2.535 punti di ricarica da 150 kW o più;

PUNTI DI RICARICA IN ITALIA PER REGIONE E CITTA’

La distribuzione geografica delle colonnine di ricarica è ripartita per il 58% a Nord, il 19% al Centro e il 23% a Sud e Isole. Le regioni italiane con il maggior numero di colonnine risultano essere:

Lombardia , 9.395;

, 9.395; Piemonte , 5.169;

, 5.169; Veneto , 4.914;

, 4.914; Lazio , 4.659;

, 4.659; Emilia-Romagna, 4.253;

L’osservazione di Motus-e riporta comunque un trend di recupero in alcune regioni come la Campania, ad esempio, che ha registrato un notevole aumento nel numero di punti di ricarica nell’ultimo anno. Tra le città con il maggior numero di punti di ricarica invece risulta in testa Roma (3.588), seguita da Milano (2.883) e Napoli (2.652). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

L’Italia conferma un primato non indifferente in Europa, se confrontato con Paesi che hanno un parco auto più esteso o più elettrificato. Con 23 punti di ricarica ogni 100 veicoli elettrici puri circolanti (220.188 al 31 dicembre 2023), l’Italia supera Francia, Regno Unito, Germania e Norvegia.