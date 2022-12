Incendi auto elettriche: in USA obbligo sprinkler anche all’aperto

Norme USA per i parcheggi pubblici più severe: sprinkler potenziati e obbligatori anche all’aperto per i nuovi rischi legati alle auto moderne

L’attenzione sulla sicurezza delle auto elettriche nei parcheggi pubblici sta crescendo sempre di più anche oltreoceano. Negli USA la National Fire Protection Association (NFPA) ha anticipato le nuove e più stringenti misure di sicurezza per l’estinzione di incendi di veicoli anche nei parcheggi pubblici all’aperto, dopo il crescente trend di incendi innescati da batterie al litio. La novità principale riguarda l’adozione dei dispositivi automatici di estinzione che saranno obbligatori anche all’aperto a partire dal 2023.

NFPA: MAGGIORE RISCHIO DI INCENDIO ANCHE NEI PARCHEGGI AUTOMATIZZATI

L’organizzazione USA che definisce gli standard e le norme per la prevenzione e i rischi fa emergere le criticità collegate non solo alle auto elettriche nei parcheggi pubblici ma in modo più ampio all’utilizzo degli spazi per la sosta. “Oggi esistono diverse tecnologie integrate alle strutture di parcheggio, come carrelli elevatori o sistemi di parcheggio automatizzati che immagazzinano e riconsegnano i veicoli senza la presenza del conducente. Questi tipi di tecnologie massimizzano l’efficienza dello spazio utilizzato ma aumentano anche il potenziale pericolo avvicinando i veicoli. Con tutte queste variabili già esistenti nelle strutture di parcheggio, l’introduzione di veicoli elettrici e colonnine di ricarica aggiunge ulteriori considerazioni che devono essere fatte durante la progettazione”, scrive l’NFPA che fa il punto sulle novità in arrivo.

MOLTA PIU’ PLASTICA E MATERIALI COMBUSTIBILI NELLE AUTO MODERNE

Gli standard USA attuali non considerano direttamente i veicoli elettrici nei parcheggi, proprio come in Italia, ma esistono alcuni requisiti che regolamentano già i sistemi di ricarica. Ad esempio la norma NFPA 70, il National Electrical Code (NEC) e la norma NFPA 88A, che affrontano alcuni problemi di sicurezza legati prevalentemente ai rischi elettrici, criteri di installazione e caratteristiche delle colonnine di ricarica. Secondo la NFPA non bisogna considerare solo il rischio antincendio legato alle auto elettriche nei parcheggi, ma in modo più ampio le caratteristiche dei veicoli moderni. “Sono presenti più materie plastiche e altri materiali che possono bruciare”, scrive la NFPA. “Sebbene ciò avvantaggi il risparmio di carburante e riduca il prezzo del veicolo, aumenta l’energia prodotta in caso d’incendio e comporta la crescita degli incendi che vediamo nei parcheggi”.

DAL 2023 SPRINKLER OBBLIGATORI ANCHE NEI PARCHEGGI USA ALL’APERTO

Sulla scorta di queste valutazioni sono stati previsti nuovi standard antincendio più severi per i parcheggi negli USA:

– da gennaio 2021, le schede tecniche di FM Global (compagnia di assicurazione USA) hanno innalzato la categoria di pericolo per garage e parcheggi da 2 a 3;

– dal 2022, la norma NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, è stata modificata per aumentare la classificazione raccomandata di rischio nei parcheggi da livello 1 a 2. Questa modifica ha innalzato il flusso degli sprinkler da 0,15 gpm/ft² a 0,2 gpm/ft²;

– dal 2023, la modifica alla norma NFPA 88A, prevede che tutti i parcheggi devono avere un sistema antincendio in conformità con la norma NFPA 13 e che gli sprinkler siano installati anche all’aperto.

Anche in Italia, come abbiamo scritto su SicurAUTO.it anticipando la notizia è attesa una nuova norma per il parcheggio delle auto elettriche a cui stanno lavorando i Vigili del Fuoco, ma che sfortunatamente tarda ad arrivare. Restate sintonizzati perché torneremo presto sull’argomento visto che stiamo seguendo la nascita della nuova norma da vicino.