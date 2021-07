ID4 e ID3 Volkswagen: richiamo per rischi di sicurezza in caso d’incidente

Alcune Volkswagen ID3 e ID4 dovranno essere controllate: un componente mancante può provocare rischi di sicurezza in caso d’incidente

La Commissione europea ha emanato un bollettino di richiamo tecnico per le ID4 e ID3 Volkswagen, le prime due auto elettriche della nuova era elettrificata del Costruttore tedesco. Il Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products), l’organo che informa sui richiami, riporta l’alert sulla sicurezza delle auto elettriche Volkswagen in caso d’incidente. Ecco i dettagli del richiamo europeo.

ID4 E ID3 VOLKSWAGEN: IL RICHIAMO UE

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato. Nel caso delle ID4 e ID3 Volkswagen oggetto della segnalazione INFO/00142/21, si tratta di un errore durante il processo di assemblaggio delle auto elettriche Volkswagen che però può comportare un rischio per la sicurezza. Nulla comunque che abbia a che vedere con la sicurezza delle batterie al litio in caso d’incidente.

IL MOTIVO DEL RICHIAMO ID4 E ID3 VOLKSWAGEN

Il problema delle Volkswagen ID3 e ID4 reso noto con la segnalazione diramata dal Rapex riguarda il processo di montaggio del tetto panoramico in vetro. L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea è stato segnalato dalla Germania. Ecco di seguito le auto coinvolte nel richiamo europeo. Il Rapex segnala che le ID4 e ID3 Volkswagen da richiamare riportano i seguenti riferimenti:

– Tipo e omologazione: e1*2007/46*2033, e1*2018/858*00004;

– Prodotte tra il 1 maggio 2020 e il 22 gennaio 2021.

IL PROBLEMA AL TETTO DELLE ID VOLKSWAGEN

Il richiamo per il tetto difettoso delle Volkswagen ID3 e ID4 è classificato tra i prodotti con “rischio lesioni” per cui Volkswagen ha disposto l’azione interna di richiamo identificata con codice 96H7. E’ importante non sottovalutare il problema, anche se nell’uso di tutti i giorni non emergono anomalie. Il bollettino infatti spiega che “Al modulo del tetto manca una linguetta di fissaggio. Di conseguenza, potrebbe staccarsi in caso di incidente”.