Hyundai sviluppa una lancia antincendio per le batterie di EV

Hyundai Glovis, divisione logistica del gruppo Hyundai Motor, ha annunciato un’importante innovazione per fronteggiare le criticità legate agli incendi dei veicoli elettrici in mare (e non solo), sviluppando l’EV-Drill Lance. Per primi abbiamo raccontato i nuovi rischi legati alle batterie al litio nella nostra mega inchiesta e pian piano anche le Case auto stanno adottando soluzioni per contrastare quelli più imprevedibili, come un incendio da thermal runaway. Hyundai doterà la sua flotta di navi cargo del nuovo dispositivo per il controllo di una batteria in fuga termica, ma ha collaborato anche con I vigili del Fuoco a cui ha donato 250 dispositivi.

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DELL’EV-DRILL LANCE

Nel trasporto marittimo, la sicurezza riveste un ruolo essenziale, soprattutto con l’aumento della presenza di veicoli elettrici (EV) all’interno delle flotte cargo dopo i primi gravi incidenti in mare. Il dispositivo antincendio sviluppato da Hyundai, sembra molto simile, nelle funzioni, a quelli di cui via abbiamo parlato in questo approfondimento.

L’EV-Drill Lance si distingue però per il suo meccanismo innovativo, in grado di penetrare direttamente nel pacco batteria. La tecnologia alla base di questo dispositivo prevede una fresa ad alta pressione collegata a una microturbina azionata dalla pressione dell’acqua, che in pochi minuti è capace di perforare il pianale inferiore del veicolo, creando un accesso diretto al pacco batteria.

250 LANCE ANTINCENDIO PER EV DONATE AI VVF

Una volta creato il passaggio sotto al pacco batteria, l’EV-Drill Lance spruzza acqua direttamente nelle celle per raffreddarle, velocizzando il processo di estinzione e riducendo il rischio di propagazione dell’incendio. Secondo quanto riporta koreatimes, la lancia utilizza l’acqua fornita attraverso un tubo collegato a un idrante antincendio della nave e la potenza della turbina permette di creare il foro in soli 2 minuti, mentre il processo di estinzione della batteria, una volta iniziato, si conclude tipicamente entro 30 minuti (salvo riaccensioni successive durante la messa in quarantena del veicolo).

Secondo l’azienda, l’EV-Drill Lance può ridurre drasticamente i tempi di intervento e limitare i danni a veicoli e carichi vicini. Considerazioni che sono evidentemente emerse anche a seguito del coinvolgimento dei Vigili del Fuoco della National Fire Agency a cui sono state donate 250 unità del dispositivo.

HYUNDAI EV-DRILL LANCE PERSONALIZZATA PER I TRASPORTI VIA MARE

E’ chiaro che l’EV-Drill Lance si presta a tutte le situazioni di incendio che coinvolgono un veicolo elettrico anche sulla terraferma. Ma per le esigenze specifiche del trasporto marittimo, Hyundai Glovis ha introdotto alcune modifiche strutturali. Uno degli aggiornamenti più significativi è la segmentazione del manico della lancia, che ora è regolabile in lunghezza, permettendo una maggiore flessibilità d’uso anche negli spazi ristretti tipici delle navi cariche di veicoli.

Inoltre, sono stati integrati sistemi di illuminazione a LED direttamente sulla lancia, pensati per migliorare la visibilità del dispositivo e la precisione dell’intervento, anche in presenza di fumo denso, come quello generato dagli incendi delle batterie agli ioni di litio. L’obiettivo di Hyundai Glovis è adottare il dispositivo su tutta la propria flotta di navi per il trasporto di auto. Oggi, l’azienda gestisce circa 90 navi dedicate a questo scopo, 32 delle quali di proprietà che lo riceveranno prima, per poi estendere l’impiego dell’EV-Drill anche alle imbarcazioni noleggiate.