AVL Stingray vs Rosenbauer BEST: i “manicotti” per spegnere auto elettriche

La diffusione delle auto elettriche e più in generale delle batterie al litio nei settori più svariati ha spinto le principali aziende che producono attrezzature per i Vigili del Fuoco a realizzare speciali sistemi per spegnere una batteria al litio in Thermal Runaway. Spegnere un’auto elettrica in caso di incendio che coinvolge la batteria al litio può richiedere molta acqua, fino a 30 mila litri secondo Tesla per raffreddare la batteria. Questo articolo fa parte di uno speciale sullo spegnimento delle batterie al litio che abbiamo voluto realizzare proprio per parlare da un’altra prospettiva di questo problema, raccontandovi le varie soluzioni ad oggi in commercio. Vedremo più da vicino due sistemi innovativi che si propongono attraverso metodi di applicazione differenti di aiutare i Vigili del Fuoco a spegnere e controllare l’incendio di un veicolo elettrico. Ecco come funzionano e le differenze tra AVL Stingray e Rosenbauer BEST.

AVL STINGRAY E ROSENBAUER BEST: QUALI DIFFERENZE

Come abbiamo approfondito nella nostra mega indagine sui rischi legati alle auto elettriche in caso di incendio, una delle principali difficoltà dei Vigili del Fuoco è riuscire a raffreddare una batteria in Thermal Runaway, data la sua posizione, sotto l’abitacolo. Due soluzioni provenienti dall’Austria, simili nello scopo ma molto diverse nelle modalità di applicazione:

BEST , acronimo di Battery Extinguishing System Technology, realizzato da Rosenbauer , azienda specializzata nella produzione di veicoli speciali e dotazioni per i Vigili del Fuoco;

Stingray One, realizzato AVL, azienda specializzata in sviluppo, simulazione e collaudo di tecnologie per la mobilità nell'industria automobilistica e in altri settori.

La differenza principale tra i due sistemi sta nel fatto che Rosenbauer BEST agisce dall’esterno dell’auto e della batteria. Mentre AVL Stingray One, è azionato dall’interno dell’abitacolo. Entrambi i sistemi prevedono l’introduzione di acqua direttamente nella batteria. Queste peculiarità portano a vantaggi e svantaggi che abbiamo analizzato, di cui parliamo nei prossimi paragrafi dopo aver visto da vicino entrambi i sistemi anche in video.

ROSENBAUER BEST: COME FA A SPEGNERE UNA BATTERIA AL LITIO IN FIAMME

Il sistema Rosenbauer Battery Extinguishing System Technology è costituito da due componenti principali:

Un ugello penetrante che nell’impiego principale viene posizionato dai Vigili del fuoco sotto l’auto, direttamente nel punto della batteria più caldo;

una unità di controllo, che è collegata all'idrante o all'autopompa con tubi flessibili.

Il vantaggio principale per cui è stato sviluppato BEST – secondo l’azienda – è permettere ai Vigili del Fuoco di essere veloci, con un tempo di azionamento di circa 2 minuti, dopodiché può essere attivato da una distanza di sicurezza (8 metri) per evitare il calore e i gas tossici che si sprigionano nella combustione di una batteria al litio. Un ugello penetra l’involucro della batteria spinto con una forza di diverse tonnellate e attraverso un suo foro l’acqua viene immessa direttamente nella batteria. Come mostra il video qui sotto il posizionamento ottimale è tra la strada e il fondo dell’auto, quando il veicolo è appoggiato sulle ruote. Tuttavia l’azienda afferma che è possibile utilizzare il sistema appoggiandolo alla carrozzeria, dall’interno dell’abitacolo e dal vano bagagli, oppure dall’alto in caso di veicoli su un fianco o cappottati.

AVL STINGRAY ONE: COME FUNZIONA SU UNA BATTERIA AL LITIO IN FIAMME

Il sistema Stingray One è stato sviluppato attingendo al know how dell’azienda nelle batterie ad alta tensione per veicoli. Sicurezza, efficienza e velocità, sono i pilastri su cui si fonda il funzionamento di Stingray secondo AVL. E’ costituito da:

un’unica unità con ugello penetrante integrato che deve essere collegata all’autopompa o a un comune idrante tramite tubo flessibile.

Una volta collegato alla fonte di approvvigionamento di acqua e posizionato nell’abitacolo, il sistema può essere azionato e controllato anche a distanza. Il sistema brevettato di ugelli penetra il pavimento dell’auto e l’involucro della batteria immettendo acqua direttamente sui moduli da raffreddare. Sebbene il funzionamento ottimale sembrerebbe interno all’auto, l’azienda afferma che può essere utilizzato anche all’esterno dell’auto, ad esempio posizionandolo in modo permanente in un garage.

BEST VS STRINGRAY: PRO E CONTRO IN CASO DI INCENDIO BATTERIA AL LITIO

Entrambi i sistemi realizzati da Rosenbauer e da AVL sembrano avere diversi vantaggi comuni che rispondono all’esigenza di controllare, raffreddare e spegnere la batteria al litio di un’auto elettrica in fuga termica in modo più rapido rispetto all’utilizzo di manichette convenzionali. Inoltre, la quantità di acqua utilizzata è minore perché introdotta direttamente nella batteria, rispetto a quella necessaria per raffreddare le celle dall’esterno. Tuttavia crediamo che in entrambi i casi ci siano delle situazioni di intervento più complesse di altre. Ad esempio:

Rosenbauer Best può essere spinto sotto l’auto attraverso un fioretto dielettrico, anche se l’incendio ha cominciato a svilupparsi con temperature importanti.

AVL Stingray One, come mostra il video dell'azienda, deve essere ancorato all'interno dell'abitacolo, condizione che lo vede più adatto alle fasi che precedono l'escalation termica della batteria. Diversamente i Vigli del Fuoco potrebbero trovarsi comunque ad operare in una zona ad alto rischio di esplosione e produzione di gas tossici.

, come mostra il video dell’azienda, , condizione che lo vede più adatto alle fasi che precedono l’escalation termica della batteria. Diversamente i Vigli del Fuoco potrebbero trovarsi comunque ad operare in una zona ad alto rischio di esplosione e produzione di gas tossici. Rosenbauer Best sembrerebbe più efficace nell’impiego sotto veicoli che non sono cappottati o troppo inclinati.