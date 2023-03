Hyundai IONIQ 6: arriva in Europa l’Intelligent Front-lighting System

La Hyundai IONIQ 6 è il primo modello Hyundai per il mercato europeo dotato dell’Intelligent Front-lighting System (IFS). Il Costruttore coreano afferma che l’IFS garantisce la massima visibilità notturna per il guidatore, evitando i fastidiosi abbagliamenti degli altri utenti della strada. Non si tratta dei tradizionali abbaglianti adattivi e adesso vi spieghiamo perché.

LE LUCI DELLA HYUNDAI IONIQ 6 USANO OLTRE 700 PIXEL

La Hyundai IONIQ 6 utilizza più di 700 Parametric Pixel che caratterizzano il design luminoso dei fanali. Ed è anche il primo modello Hyundai in Europa ad essere equipaggiato con l’Intelligent Front-lighting System (IFS). Applicato ai fari LED Matrix Beam adatta i fasci di luce alle diverse situazioni stradali e al traffico. L’IFS può spegnere automaticamente e selettivamente solo alcune porzioni delle luci abbaglianti, che potrebbero accecare i conducenti di altre vetture.

HYUNDAI: DALL’HIGH BEAM ASSIST ALL’INTELLIGENT FRONT-LIGHTING SYSTEM

Hyundai spiega che l’IFS è l’evoluzione della funzione High Beam Assist, che serve ad evitare di abbagliare altri utenti della strada. L’HBA standard disattiva temporaneamente gli abbaglianti quando viene rilevato un veicolo che precede o si avvicina nella corsia opposta. Hyundai afferma che in questo modo vengono spenti completamente gli abbaglianti, causando di conseguenza una riduzione della visibilità per pochi secondi al guidatore. L’Intelligent Front-lighting System di Hyundai invece permette al guidatore di mantenere gli abbaglianti accesi in maniera continua nella guida notturna, ma spegne solo la parte di proiettore che potrebbe disturbare gli altri conducenti, lasciando accese tutte le altre. “L’IFS garantisce così la migliore visibilità per il guidatore di IONIQ 6 in qualsiasi momento, senza arrecare disagio agli altri utenti della strada”.

L’INNOVAZIONE MIGLIORA LA SICUREZZA, MA CON COSTI DI RIPARAZIONE ALTI

La tecnologia IFS viene applicata al modulo abbagliante in ciascuna delle luci Parametric Pixel che caratterizzano la Hyundai IONIQ 6. Ogni modulo abbagliante contiene un Matrix Beam LED, che allinea 8 segmenti IFS per fanale e può quindi offrire una visibilità elevata e adattabile, secondo Hyundai. Grazie a questa diversificazione delle sorgenti luminose, l’IFS può controllare con precisione la direzione e l’intensità dei fasci luminosi. Un’innovazione che migliora sicuramente la sicurezza di guida come per altri modelli premium, ma secondo l’ADAC i fari LED non sono progettati prevedendo la riparazione, con costi elevati in caso di sostituzione.