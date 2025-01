Genesis testa i 48V: vetri sbrinati in 5 minuti e con meno energia

Share on:

Tra le tante sfide che gli automobilisti affrontano quotidianamente in inverno, lo sbrinamento del parabrezza ghiacciato nelle fredde mattine è una delle più comuni e fastidiose. Genesis, il marchio premium di Hyundai Motor Company, ha sperimentato una soluzione tecnologica d’avanguardia che rivoluziona questo processo: il Metal-Coated Heated Glass. Il parabrezza multistrato riscaldato con rivestimento metallico alimentato da un sistema a 48V. Questo sistema non solo migliora la sicurezza di guida, ma apre la strada a nuove opportunità nel design e nella funzionalità dei veicoli elettrici grazie ai benefici dell’architettura a 48V, di cui abbiamo parlato nel 4° Aftermarket Report.

METAL-COATED HEATED GLASS: 20 STRATI METALLICI NEL PARABREZZA

Il cuore del parabrezza riscaldato a 48V delle Genesis GV70 e GV60 è nel rivestimento metallico trasparente applicato al parabrezza, composto da circa 20 strati di metalli, tra cui l’argento, all’interno degli strati del vetro. Quando la corrente elettrica attraversa questi strati, il vetro stesso si riscalda, consentendo lo scioglimento rapido del ghiaccio. I benefici vanno tutti verso una maggiore sicurezza di guida (la telecamera ADAS è totalmente libera in meno tempo) ed efficienza energetica.

Genesis spiega che, rispetto ai tradizionali sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria), il sistema sviluppato garantisce prestazioni superiori grazie alla capacità di riscaldare direttamente il vetro. Questo elimina la dipendenza dalla conduzione termica dell’aria, che è notoriamente lenta e meno efficiente. Inoltre, la superficie del parabrezza resta completamente trasparente, senza le antiestetiche griglie in tungsteno presenti in altre soluzioni per ottenere il parabrezza riscaldato con micro resistenze.

I VANTAGGI DEL SISTEMA DI SBRINAMENTO GENESIS A 48V

La chiave per ottenere prestazioni così avanzate risiede nell’adozione di un’architettura a 48V, una novità ancora poco diffusa nell’industria automotive, ma introdotta da Tesla sul Cybertruck. Questo sistema, ottimizzato per veicoli elettrici (EV) e ibridi plug-in, sfrutta l’energia delle batterie ad alta tensione per trasmettere rapidamente il calore attraverso il rivestimento metallico.

Nei test effettuati dal Costruttore a temperature esterne di -18°C, il sistema a 48V è stato in grado di eliminare completamente la brina in soli 5 minuti, rispetto ai 15 minuti richiesti da sistemi tradizionali a 13,5V e ai 10 minuti del sistema di sbrinamento ad aria.

MAGGIORE COMFORT ED EFFICIENZA ANCHE IN ESTATE

Il vetro riscaldato di Genesis non si limita alle prestazioni invernali. Durante i mesi estivi, la tecnologia MCHG riflette fino al 60% del calore solare (secondo gli standard ISO13837), limitando l’aumento della temperatura nell’abitacolo fino a 2-3 °C e circa -9 °C sulla superficie interna del parabrezza, rispetto a un parabrezza tradizionale. Questo risultato migliora il comfort, ma riduce anche il carico sul sistema di climatizzazione, contribuendo a un consumo energetico inferiore.

Inoltre, a differenza delle pellicole oscuranti tradizionali, che spesso interferiscono con le comunicazioni radio e GPS, il parabrezza multistrato riscaldato di Genesis mantiene una trasmissione della luce visibile superiore al 70%, garantendo una visibilità chiara e brillante in qualsiasi condizione atmosferica. Genesis assicura anche che il parabrezza multistrato metallico, conserva le stesse prestazioni dei parabrezza tradizionali nella trasmissione di onde radio e GPS.

COME CAMBIERANNO GLI INTERNI DELLE AUTO

Le implicazioni di questa tecnologia sono straordinarie e apportano un’ulteriore innovazione nel design dell’abitacolo. La possibilità di eliminare bocchette d’aria per lo sbrinamento potrebbe trasformare l’interno dei veicoli, lasciando così spazio a soluzioni di realtà aumentata o display head-up integrati.

“Gestire in modo efficiente l’energia termica nei veicoli elettrici non solo consente un maggiore utilizzo delle funzioni utili all’interno dell’abitacolo, ma aiuta anche ad aumentare l’autonomia di guida”, ha dichiarato Giheon Jeong, Senior Research Engineer, a destra nella foto sotto. “Stiamo compiendo un passo significativo verso il futuro della mobilità”.