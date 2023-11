Geely E8: niente trucchi per l’elettrica cinese nel test dell’alce

Il test dell’alce della Geely Galaxy E8 rivela dei risultati molto differenti rispetto alla BYD Han, pur essendo entrambe berline elettriche da 5 metri di lunghezza e prodotte in Cina, ma da costruttori diversi. L’auto elettrica di Geely (che possiede anche i marchi Volvo, Polestar, Link&Co, Lotus e altri) fa affidamento allo stretto necessario, secondo la rivista spagnola che ha effettuato il test, senza coinvolgere troppa elettronica nella dinamica di guida, nonostante il peso (2030 kg). Questo test rivela a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento ostacolo più nota al mondo. Ecco i risultati del test Geely E8 nel video sotto, realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Geely E8 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità media di circa 65 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Geely E8 nel video qui sotto.

TEST DELL’ALCE GEELY GALAXY E8

Il test Geely E8 di evitamento ostacolo, effettuato con pneumatici Goodyear Assurance ComfortTred 245/45 R19, si è svolto al primo passaggio alla velocità di 76 km/h. Nel primo tentativo, i tester non si aspettavano delle reazioni così precise, infatti un cono finisce a terra per un errore di valutazione del conducente. “E’ un’auto molto neutra, non c’è né sottosterzo, né sovrasterzo”, riporta il magazine. La Geely E8 supera la prova a 82 km/h, “rispetto alla solita pista l’asfalto qui è diverso, ma anche la velocità è molto più alta rispetto ai 70 km/h della BYD Han e ai 74 km/h della Mercedes EQE”. Il magazine spagnolo sottolinea che più importanti della velocità sono le sensazioni alla guida “E’ un’auto con un’ottima messa a punto del telaio e non dipende dall’intervento dei controlli elettronici per gestire bruschi cambi di corsia. Le reazioni sono sicure anche alle alte velocità e il controllo di stabilità interviene in modo discreto senza influenzare la manovrabilità”.

TEST DI SLALOM GEELY GALAXY E8

Nel test di slalom tra i coni la Geely E8 ha una partenza veloce, “ma non è ‘esplosiva’”, nel commento dei colleghi spagnoli. “Anche in modalità sport non ti schiaccia nei sedili se affondi l’acceleratore. Lo sterzo è abbastanza preciso, la carrozzeria ha poco rollio e i movimenti sono ben controllati”.