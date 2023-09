BYD Han nel test dell’alce: come “un cavallo pazzo”

Il test dell’alce della BYD Han rivela la vera indole della crossover dall’impostazione sportiva che in occasione nella presentazione ufficiale in Italia, ci è sembrata molto confortevole e curata in ogni dettaglio. Nel test dell’alce però la generosa disponibilità di cavalli non risulta ben sfruttabile, – secondo i colleghi spagnoli – probabilmente a causa dell’aderenza degli pneumatici non ottimale durante i test. Il test rivela a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra più nota al mondo. Ecco i risultati del test BYD Han nel video sotto, realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la BYD Han è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità media di circa 70 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della BYD Han nel video qui sotto.

TEST ALCE BYD HAN: SOTTOSTERZA OLTRE CERTE VELOCITÀ

Nel test dell’alce la BYD Han è dotata di pneumatici Michelin Pilot Sport 4S nella misura 245/45 R19. “Le gomme facevano pensare a un buon risultato fin da subito, ma ci siamo sbagliati”, afferma il magazine. Al primo tentativo dalla velocità di 77 km/h la manovra non può essere completata correttamente. “E’ impossibile portare l’auto nell’ultimo corridoio di coni perché c’è molto sottosterzo e poca aderenza”. La prova viene superata riducendo la velocità a 70 km/h “una velocità molto bassa, che non rende giustizia alla sensazione di controllo che si percepisce al volante”, afferma il magazine. “La Han nonostante i suoi 517 cavalli, non è sportiva, è una berlina da viaggio lussuosa”.

TEST BYD HAN COME UN CAVALLO PAZZO NELLO SLALOM

“La Han non è stata un’auto facile da gestire nello slalom”, esordisce così il magazine spagnolo parlando della prova in modalità Sport. “La potenza arriva così bruscamente ad ogni movimento dell’acceleratore che è difficile che la traiettoria non venga influenzata, nonostante la buona aderenza degli pneumatici nella prova”. E’ la spiegazione all’effetto pendolo che si vede nel vide man mano che il test della BYD Han procede tra i coni rettilinei. “L’inerzia del retrotreno aumenta sempre di più e impedisce di prendere velocità: questo conferma che la Han non è un’auto sportiva”. “Gli abbiamo dato il soprannome di cavallo pazzo, perché perde il controllo appena si dà gas”.