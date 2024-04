Fisker vende auto elettriche con 40% di sconto, ma senza garanzia

La Fisker Ocean sarebbe dovuta diventare l’emblema della produzione sostenibile di un veicolo elettrico. Ma attualmente è un’auto elettrica svenduta da nuova, dopo i pesanti tagli al prezzo di vendita fino a circa il 40%. In un tentativo di stimolare le vendite e dare ossigeno ai conti, l’azienda ha drasticamente ridotto i prezzi dei suoi veicoli, offrendo sconti significativi su tutte e tre le versioni della Fisker Ocean. Dietro la campagna di sconti si cela il rischio di un acquisto incauto su cui la stessa azienda informa i nuovi potenziali acquirenti, anche europei.

PREZZI FISKER OCEAN GIU’ DEL 40%

I tagli dei prezzi sono stati pesanti, al punto da rendere molto più conveniente l’acquisto del SUV elettrico Ocean nell’allestimento Extreme top di gamma persino della Tesla Model Y in alcuni mercati. Gli sconti applicati tagliano notevolmente i prezzi di listino USA:

Ocean Sport costa 25.000 $ da 39.000 $;

da 39.000 $; Ocean Ultra costa 35.000 $ da 53.000 $;

da 53.000 $; Ocean Extreme costa 38.000 $ da 61.500 $;

Questa operazione potrebbe sembrare allettante per i potenziali acquirenti, ma c’è un avvertimento importante che la stessa azienda fa ai nuovi potenziali clienti.

LA CLAUSOLA DI RESPONSABILITA’ FISKER SULLA VENDITA DELLA OCEAN

Fisker Group Inc ha dichiarato pubblicamente che a causa delle attuali difficoltà finanziarie c’è un rischio di non riuscire a mantenere i suoi obblighi nei confronti dei clienti dopo la vendita delle auto. Sul sito ufficiale Fisker, si legge infatti una clausola – che sembrerebbe più dovuta (vedasi diligenza del professionista) che voluta, con cui l’azienda mette in guardia i nuovi clienti:

“A causa dell’attuale situazione economica del produttore Fisker Group Inc. e delle società di vendita Fisker in Europa, esiste il rischio di un supporto e servizi limitati per i veicoli. Gli acquirenti devono aspettarsi una perdita permanente dell’applicabilità dei reclami per difetti materiali e delle richieste di garanzia. Concludendo un contratto di acquisto di un veicolo dopo il 3 aprile 2024, l’acquirente di una Fisker Ocean dichiara di essere stato informato e desidera comunque acquistare una Fisker Ocean in considerazione del rischio descritto.”

ACQUISTARE UN’AUTO ELETTRICA SENZA GARANZIA DI SERVIZI POST VENDITA

Chiunque acquista un SUV Fisker Ocean in pronta consegna (la produzione è ferma) si accolla praticamente una serie di rischi che lo stesso disclaimer cerca di trasmettere. Ad esempio? Criticità legate alla disponibilità dei ricambi e ai costi di riparazione, come hanno dichiarato le assicurazioni UK e anche la società di noleggio Hertz che ha svenduto le Tesla. Senza contare poi la svalutazione delle auto elettriche e la gioventù di un progetto che potrebbe presentare difettosità insite, vedi l’indagine NHTSA avviata dopo i reclami dei clienti sulle maniglie delle portiere non funzionanti. Oggi l’acquisto di un’auto elettrica è di per sé già un investimento importante, perché renderlo complicato e rischioso?