Felicity Ace incendiata e affondata: MOL e Allianz fanno causa a VW

Il caso della nave Felicity Ace che si è inabissata dopo l’incendio a bordo mentre trasportava circa 4 mila auto elettriche è giunto al faccia a faccia tra committente, trasportatore e compagnia di assicurazione. La compagnia di trasporti MOL (Mitsui Osk Lines) e l’assicuratore Allianz, hanno intentato cause legali contro il gruppo Volkswagen. Il motivo? Responsabilità legate al trasporto e ai rischi che non sarebbero stati adeguatamente comunicati.

L’ACCUSA: INCENDIO PARTITO DA UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Secondo quanto riportato da ShipMag e Bloomberg, l’armatore e l’assicuratore della nave hanno presentato denunce contro il Gruppo Volkswagen, sostenendo che l’incendio sia stato causato da un difetto nella batteria agli ioni di litio di un modello Porsche trasportato a bordo. L’accusa ha dato il via a una battaglia legale che si è snodata su due fronti, con cause intentate presso i tribunali tedeschi. Bisogna dire però che, a differenza dell’incendio avvenuto successivamente a bordo di un’altra nave – la Freemantle che è stata rimorchiata, in questo caso, potrebbe essere più complesso stabilire le responsabilità o quantomeno è improbabile che la causa troverà una conclusione in tempi brevi.

A BORDO DELLA FELICITY ACE CIRCA 4 MILA AUTO QUASI TUTTE ELETTRICHE

L’incendio avvenuto al largo delle Azzorre il 16 febbraio 2022 ha spinto il comandante della nave ad ordinare l’abbandono dell’imbarcazione vedendo che l’incendio si era rapidamente diffuso tra le auto a bordo e aveva coinvolto diversi ponti.

Per diverse ore la nave è rimasta in balia dell’oceano mentre i servizi di emergenza intervenuti hanno cercato di spegnere le fiamme a una distanza di sicurezza. Nonostante il tentativo di rimorchiare la nave alla deriva nell’Atlantico, la Felicity Ace si è inabissata dopo due settimane con tutte le 3.965 auto a bordo tra cui Porsche, Audi, Volkswagen, a Bentley e Lamborghini.

MOL E ALLIANZ: LE RESPONSABILITA’ IMPUTATE A VOLKSWAGEN PER L’INCENDIO FELICITY ACE

La portata della perdita è stata significativa, con un valore stimato di 438 milioni di dollari secondo le stime di Russell Group. Le azioni legali intraprese da MOL e Allianz sono mirate a ottenere un risarcimento per i danni subiti a seguito della tragedia che è scaturita anche in un disastro ambientale difficile da quantificare per l’impatto sull’ambiente.

Secondo quanto riportano le fonti, per i ricorrenti “Volkswagen non avrebbe adeguatamente informato sul pericolo e sulle precauzioni necessarie per il trasporto sicuro di veicoli con batterie agli ioni di litio”. Un caso che ha aperto il dibattito sul trasporto dei veicoli elettrici a bordo di navi speciali e l’ipotesi di divieti di imbarco a cui l’UE ha detto no, ma che alcuni armatori hanno deciso spontaneamente, vedi le limitazioni sui traghetti della Havila Kystruten per auto elettriche, ibride e a idrogeno.