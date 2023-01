Havila Kystruten: divieto di trasporto auto elettriche sui traghetti

Le compagnie di navigazione che operano il trasporto marittimo di passeggeri e veicoli stanno iniziando a guardare con più diffidenza l’imbarco di veicoli con batteria al litio. L’impulso l’ha dato l’affondamento della Felicity ACE, conseguente all’incendio del cargo che trasportava circa 4 mila auto elettriche del Gruppo Volkswagen. Stavolta il divieto di imbarcare auto ricaricabili scatta anche sui traghetti passeggeri della compagnia norvegese Havila Kystruten.

DIVIETO DI IMBARCO AUTO ELETTRICHE SU NAVI E TRAGHETTI MOL

Il divieto di imbarcare auto elettriche, Ibride Plug-in e Fuel Cell a Idrogeno sui traghetti della Havila Kystruten, non è il primo. Dopo l’incendio della Felicity Ace al largo delle Azzorre, la stessa compagnia proprietaria Mitsui Osk Lines (MOL) che operava il trasporto è stata capofila del divieto definito “temporaneo”. Niente più auto elettriche usate a bordo dei traghetti, mentre le auto ibride e le Plug-in possono ancora essere imbarcate. Come riporta AutocarNZ, la compagnia giapponese MOL ha dichiarato che “ci sono molti casi di incendi nei veicoli elettrici usati. Pertanto, dal punto di vista della sicurezza e della qualità dei trasporti, per il momento smetteremo di accettare auto elettriche usate sulle nostre navi”. La decisione è evidentemente stata presa finché non ci saranno regole più chiare, come il livello massimo di carica delle batterie o navi speciali progettate apposta per i veicoli elettrici.

VIETATO IMBARCARE AUTO ELETTRICHE, IBRIDE E A IDROGENO IN NORVEGIA

Se i trasporti di MOL sono prevalentemente commerciali, la compagnia norvegese Havila invece opera tratte turistiche nel Mare del Nord. Ciò significa che chi ha intenzione di pianificare un viaggio su una delle navi deve lasciare l’auto elettrica a terra. Il regolamento sul sito della compagnia riguardo ai veicoli elettrici, infatti specifica che:

l’imbarco di auto è consentito solo da Bergen a Kirkenes, a patto che non siano più lunghe di 5,2 metri ed è necessario prenotare l’imbarco dell’auto;

auto elettriche , ibride e a idrogeno sono vietate a bordo ;

, ; si possono imbarcare bici elettriche, pagando un supplemento, rispettando le regole comunicate dall’equipaggio e senza la possibilità di ricaricare a bordo.

NEL 2024 LA PRIMA NAVE PER TRASPORTO SPECIALE DI AUTO ELETTRICHE

Fa sicuramente riflettere il fatto che tra le prime compagnie a imporre il divieto di trasportare auto elettriche sui traghetti, sia proprio una compagnia che opera lungo le coste di uno dei maggiori mercati europei di veicoli elettrici. In Norvegia il 20% del parco circolante è elettrico e nel 2022 quasi 9 auto nuove su 10 erano elettriche. I trasporti di auto elettriche via mare cambieranno sicuramente dal 2024, quando sarà varata la nave Aurora della compagnia Höegh Autoliners. La prima del suo genere progettata con sistemi di sorveglianza termica e spazi riservati esclusivamente per i veicoli elettrici.