EV s’incendia in condominio: quando un’assicurazione specifica?

L’incendio di una Mercedes ibrida in un’autorimessa condominiale di Udine ha recentemente acceso un dibattito sulla sicurezza e sulla priorità di coprire eventuali e possibili danni con assicurazioni adeguate ai nuovi rischi nei condomini. Questo incidente, che ha richiesto l’evacuazione immediata di 17 appartamenti, conferma non solo i rischi possibili associati ai veicoli elettrici e ibridi, ma anche l’urgenza di rivedere e adeguare le polizze assicurative per proteggere i beni e le vite umane in maniera più efficace.

L’INCENDIO DI UN’AUTO IBRIDA NEL GARAGE DI UN CONDOMINIO

L’incendio in questione, come si vede dalle foto che riprendono i vigili del fuoco intervenuti, ha coinvolto principalmente una Mercedes GLA Plug-in (non è chiaro se fosse in ricarica oppure no), un’altra Mercedes che ha riportato danni per l’alta temperatura che si è sviluppata e la stessa struttura dell’autorimessa. Rischi del genere possono verificarsi anche nelle officine spesso situate al piano -1 di condomini e altri stabili, dove il rischio è maggiore e può provocare anche vittime, come accaduto di recente.

I RISCHI PER PERSONE E COSE SECONDO L’ESPERTO

Per fortuna questa stavolta non ci sono state vittime, ma non si può sottovalutare il rischio legato all’inalazione o contatto con gas tossici come il fluoruro di idrogeno, come spiega anche l’esperto Fulvio Tronconi su Linkedin:

“Purtroppo a questo genere di eventi dovremo abituarci. assisteremo, inevitabilmente, ad un aumento esponenziale di tali fenomeni, incremento che va di pari passo con la maggior presenza di veicoli BEV e PHEV sulle nostre strade e di conseguenza nei parking – box o comunque aree attrezzate per la ricarica.

Il vero problema, oltre a quello rappresentato dal fuoco e dalle alte temperature, sono i gas di combustione tipo, acidi fluoridrico, cloridrico, cianidrico, nichel, cobalto e altri anche se in forma minore. Purtroppo, siamo in balia di strutture inidonee e compartimentazioni non al pari con la tipologia di rischio.”

NUOVE ASSICURAZIONI DANNI PER INCENDIO DA AUTO ELETTRICHE O COLONNINE

Perché si parla sempre di più di polizze assicurative che includano anche i rischi in caso di incendi da batterie al litio? Perché, in caso di Thermal runaway della batteria agli ioni di litio, le temperature che si sviluppano e il tempo necessario per estinguere totalmente l’incendio, molto più lungo, rispetto a un comune incendio possono provocare danneggiamenti anche della struttura. In questo test condotto in Cina, le fiammate della batteria raggiungono circa 3 metri di distanza (foto sotto). Rischi simili, possono derivare anche da monopattini e bici elettriche: ecco i consigli per una ricarica in sicurezza.

Cosa dovrebbero sapere i condomini e quali azioni preventive dovrebbero valutare gli amministratori rappresentanti che gestiscono i condomini? A spiegarlo è Giorgio Laganà su Linkedin. Ecco una sintesi dei punti chiave del suo post:

“- L’incendio ha danneggiato non solo i veicoli ma anche la struttura dell’autorimessa. La polizza dovrebbe consentire di ripristinare l’integrità dell’intero fabbricato.

– La polizza deve essere estesa per coprire i danni a beni mobili e mobili registrati (auto / moto) di terzi e di condomini.

– Spese di alloggio temporaneo e le spese mediche per eventuali infortuni ai residenti.

I proprietari di auto elettriche o ibride devono considerare specifiche coperture assicurative per proteggersi da eventi come quello descritto:

– Avere una copertura che includa i rischi specifici associati alle batterie delle auto elettriche, che possono essere suscettibili a cortocircuiti e incendi.

– Se la stazione di ricarica personale contribuisce all’incendio, la polizza dovrebbe coprire i danni ad essa associati.

– Dato l’alto valore dei veicoli elettrici, una polizza completa che copra i danni da incendio”.

In questa intervista un esperto di Fire Safety ci spiega quali contromisure andrebbero prese nelle officine di riparazione.