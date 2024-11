Disponibile in UE il Summon Tesla: cos’è, come funziona e quanto costa

Dopo anni di attesa, la funzione Actually Smart Summon Tesla è finalmente disponibile per i clienti europei, seppur con notevoli restrizioni. Questa funzione, che permette di far muovere l’auto autonomamente tramite l’app Tesla senza nessuno a bordo, era stata precedentemente sospesa a seguito dell’introduzione di Tesla Vision, la piattaforma basata sulle telecamere. Dunque, vediamo come agisce e come si comporta questa funzione aspettata per molto tempo.

ACTUALLY SMART SUMMON TESLA: UN CONFRONTO CON GLI STATI UNITI

Le leggi europee sulla guida autonoma sono regolamentate dal regolamento UNECE R79, che impone limiti stringenti all’utilizzo di questa funzione sui veicoli a quattro ruote. A differenza degli Stati Uniti, dove Smart Summon può operare entro un raggio di 65 metri, i clienti europei si trovano ad affrontare un limite di appena 6 metri.

Questa discrepanza normativa rende Smart Summon Tesla significativamente meno versatile in Europa rispetto alla sua controparte americana. Inoltre, la distanza totale di viaggio consentita dalla normativa è di 100 metri, ma Tesla ha ulteriormente ridotto tale limite a 15-20 metri.

L’introduzione di Actually Smart Summon Tesla nel Vecchio Continente, seppur in forma limitata, rappresenta un primo passo verso l’implementazione di funzioni autonome più avanzate. Tuttavia, le normative europee, in particolare il regolamento UNECE R79, costituiscono un ostacolo significativo all’adozione diffusa della guida autonoma. Tesla sta attivamente lavorando per ottenere la modifica o l’abrogazione del regolamento R79, al fine di consentire un utilizzo più ampio di questa branca della mobilità. L’azienda fondata da Elon Musk ha già condotto dimostrazioni per politici di alto livello, evidenziando i benefici e la sicurezza delle tecnologie di guida autonoma. Tuttavia, l’aggiornamento delle normative richiede tempo e impegno, e non è ancora chiaro quando si potranno vedere progressi significativi in questo ambito.

ACTUALLY SMART SUMMON TESLA: MODALITA’ E LIMITAZIONI

Nonostante le restrizioni, Smart Summon offre agli utenti europei la possibilità di sperimentare una forma basilare di autonomia. La funzione consente alla vettura (come ad esempio una Model Y) di raggiungere l’utente (utilizzando il GPS del telefono come destinazione) oppure una posizione a scelta, evitando eventuali ostacoli e arrestandosi secondo necessità.

Per utilizzare Actually Smart Summon Tesla, è necessario seguire questi passaggi:

aprire l’app Tesla e premere “Summon”;

e premere “Summon”; premere l’icona Smart Summon al centro dell’immagine della vettura;

al centro dell’immagine della vettura; posizionarsi all’interno del cerchio blu sulla mappa , che rappresenta il raggio di 6 metri;

, che rappresenta il raggio di 6 metri; scegliere tra le modalità “Vieni da me” o “Vai al target“.

La modalità “Vieni da me” fa sì che il veicolo Tesla si sposti nella posizione GPS dell’utente, seguendone gli spostamenti fino a fermarsi quando lo raggiunge. La modalità “Vai al target” consente di trascinare un segnaposto sulla mappa per indicare la destinazione desiderata, a cui la Tesla si dirigerà autonomamente. Durante l’utilizzo di Smart Summon, è fondamentale mantenere la visibilità del veicolo e monitorare costantemente l’area circostante.

La funzione Smart Summon si interrompe automaticamente in diverse circostanze:

rilascio del pulsante sull’app ;

; superamento della distanza massima tra il telefono e l’a uto (6 metri);

uto (6 metri); blocco del percorso da un ostacolo;

da un ostacolo; raggiungimento della distanza massima di 20 metri ;

; apertura di una portiera o interazione con volante, freni, acceleratore o cambio marcia;

o interazione con volante, freni, acceleratore o cambio marcia; perdita di connessione tra il telefono e la Model Y.

È importante notare che potrebbe esserci un leggero ritardo tra il rilascio del pulsante sull’app e l’arresto effettivo dell’auto. Si raccomanda di attivare la “Modalità Standby” per mantenere l’auto Tesla pronta all’uso di Summon e ridurre i tempi di riscaldamento.

ACTYALLY SMART SUMMON TESLA: PREZZO

L’arrivo di Actually Smart Summon in Europa, seppur in una versione limitata, segna un passo importante verso l’adozione delle tecnologie autonome nel continente. Nonostante le restrizioni imposte dalle normative attuali, Smart Summon offre un assaggio delle potenzialità dell’autonomia e apre la strada a future implementazioni più avanzate. Per godere di questo aggiornamento servono 3.800 euro. Alcune auto possono già annoverarlo tra le proprie funzioni, altre lo riceveranno nel corso delle prossime settimane.