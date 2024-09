Dekra: costi riparazione EV solo +10%, se non riguarda la batteria

La percezione dei costi associati alla manutenzione e alla riparazione dei veicoli elettrici è un tema di crescente interesse tra gli automobilisti e gli esperti del settore automotive aftermarket OE e indipendente (IAM). Secondo un recente sondaggio condotto dall’organizzazione di esperti Dekra, la maggior parte degli automobilisti tedeschi ritiene che i costi di manutenzione e riparazione dei veicoli elettrici siano superiori rispetto a quelli dei veicoli a combustione interna. Tuttavia, un’analisi approfondita dei dati reali condotta da Dekra rivela una realtà più sfumata, evidenziando la necessità di una valutazione differenziata dei casi che possono presentarsi, come abbiamo spiegato dettagliatamente anche nelle varie indagini di SICURAUTO.it allegate agli Aftermarket Report già online.

I COSTI DI RIPARAZIONE AUTO ELETTRICHE SECONDO GLI AUTOMOBILISTI

Il sondaggio Dekra, condotto online nel giugno 2024 su un campione di 1.000 proprietari di auto che seguono personalmente la manutenzione e riparazione dei veicoli di famiglia, ha evidenziato come il 56% degli intervistati ritenga che i costi di manutenzione e riparazione per i veicoli elettrici siano più elevati rispetto ai veicoli con motori a combustione interna. Solo il 14% degli intervistati ha dichiarato di ritenere i costi di manutenzione dei veicoli elettrici inferiori, mentre il 30% ritiene che i costi siano sostanzialmente invariati. Questa percezione diffusa tra gli automobilisti riflette, secondo Dekra, una convinzione associata alla maggiore complessità tecnologica dei veicoli elettrici.

L’ANALISI DEI DATI DEKRA SULLE RIPARAZIONI AUTO IN GERMANIA

Parallelamente al sondaggio, Dekra ha valutato oltre 200.000 perizie di danni su veicoli elettrici e a combustione interna e ha delineato un quadro più preciso. In effetti, i costi medi di riparazione per i veicoli elettrici risultano leggermente superiori rispetto a quelli per i veicoli a combustione, con una differenza che si attesta intorno al 10%. Tuttavia, questa differenza – spiega Dekra – non è così marcata come si potrebbe supporre, a meno che non si renda necessario intervenire su componenti particolarmente costosi, come la batteria ad alta tensione. In questo approfondimento abbiamo chiesto alle Case auto quanto costa sostituire una batteria al litio.

L’analisi di Dekra sottolinea anche che i costi di riparazione maggiori per i veicoli elettrici sono spesso dovuti a una combinazione di fattori. In primo luogo, molte officine applicano tariffe orarie più elevate per i veicoli elettrici, giustificando questo incremento con la necessità di qualifiche specialistiche aggiuntive per il personale. Quanto emerge dall’analisi Dekra l’abbiamo scoperto già in occasione dell’intervista esclusiva a un imprenditore italiano che ha elettrificato le sue officine. In secondo luogo, vi sono interventi aggiuntivi specifici per i veicoli elettrici, come la messa in sicurezza e lo scollegamento della batteria alta e bassa tensione, prima di procedere a determinate operazioni di riparazione, che contribuiscono a un aumento complessivo dei costi.

L’ETÀ DELLA FLOTTA ELETTRICA NON AIUTA IL SETTORE IAM

Un altro aspetto rilevante messo in luce dallo studio è la giovane età della flotta di veicoli elettrici circolanti, che contribuisce a innalzare i costi medi di riparazione. In questa indagine abbiamo chiesto alle carrozzerie italiane di riparare la nostra auto elettrica incidentata. Tuttavia, i veicoli più recenti, indipendentemente dal tipo di motore, tendono a presentare costi di riparazione più elevati a causa della complessità dei sistemi elettronici di assistenza alla guida dotati di telecamere e sensori (ADAS).

L’IMPATTO DEI COMPONENTI AD ALTA TENSIONE SUI COSTI DI RIPARAZIONE EV

Dekra sostiene che la vera differenza nei costi di riparazione emerge quando sono coinvolti i componenti ad alta tensione dei veicoli elettrici. In caso di danni a componenti standard, come un paraurti, il tipo di propulsione del veicolo non incide significativamente sui costi di riparazione.

Tuttavia, “se è necessario sostituire un paraurti, il tipo di guida non gioca un ruolo decisivo. Ma se, ad esempio, la batteria del veicolo elettrico è danneggiata, ciò ha ovviamente un grave impatto sugli interventi di riparazione”, ha concluso Bernd Grüninger, responsabile del dipartimento di valutazione e membro del team dirigenziale di Dekra Automobil GmbH.