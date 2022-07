Conversione auto elettrica: come richiedere il bonus retrofit 2022

Chi vuole effettuare la conversione dell'auto in elettrica può beneficiare dei contributi del Bonus retrofit 2022. Ecco come beneficiare dell'incentivo fino a 3.500 euro

Proprio in extremis prima della caduta del governo Draghi, il MIMS ha pubblicato il decreto attuativo del Bonus retrofit 2022 che regola l’elargizione di un contributo fino a 3.500 euro ai proprietari di veicoli per il trasporto di persone e merci che installano sul proprio mezzo un sistema di trazione elettrica al posto del motore endotermico. La misura, per la quale sono a disposizione 14 milioni di euro, rientra nell’ambito delle disposizioni per promuovere la decarbonizzazione del sistema dei trasporti e favorire la transizione ecologica. Vediamo come si richiede il bonus per la conversione auto in elettrica.

CONVERSIONE AUTO ELETTRICA: COSA PREVEDE IL BONUS RETROFIT

Entrando maggiormente nel dettaglio, il Bonus retrofit 2022 prevede un contributo pari al 60% del costo per la riqualificazione elettrica fino a un massimo di 3.500 euro, a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione (IPT). Il provvedimento è stato introdotto con la legge n. 156 del 9 novembre 2021, tuttavia è diventato operativo solo adesso con l’emanazione del decreto attuativo del MIMS. Passaggio niente affatto scontato visto che una misura analoga, approvata nel 2020, era rimasta ‘lettera morta’ proprio per la mancanza del necessario decreto d’attuazione.

TRASFORMAZIONE DI UN’AUTO IN ELETTRICA: QUALI VEICOLI POSSONO USUFRUIRE DEL BONUS

Possono beneficiare del bonus tutte le automobili, i minivan per il trasporto di persone, gli autobus e i furgoni per il trasporto delle merci, immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica. In particolare, le categorie di veicoli interessate sono le seguenti:

– M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente);

– M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t);

– M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t);

– N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t);

Sono incluse anche le versioni fuoristrada (M1G, M2G, M3G e N1G).

La conversione del veicolo deve effettuarsi sulla base delle procedure dettate dal decreto n. 219/2015 del MIT (“Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato a equipaggiare autovetture M e N1”), altrimenti conosciuto con il nome di ‘decreto retrofit‘, che specifica le caratteristiche del kit necessario per la riqualificazione a norma.

CONVERSIONE AUTO ELETTRICA: COME RICHIEDERE IL BONUS RETROFIT

Per l’assegnazione del contributo il MIMS si avvarrà di una specifica piattaforma informatica, gestita da Consap, la cui attivazione sarà comunicata sul sito del Ministero. Solo dopo sarà possibile procedere con le richieste per il Bonus retrofit.

Potrà accedere al contributo chi ha provveduto a sostituire il motore termico del proprio veicolo con un motore elettrico a partire dal 10 novembre 2021, data di entrata in vigore della legge n. 156/2021 che prevede tale misura. Il termine per l’acquisizione delle richieste scadrà invece il 31 dicembre 2022.