Concessionarie: invenduto il 57% delle BEV targate dal 2023

Nelle concessionarie italiane giace invenduto il 27,8% delle auto targate tra l’inizio del 2023 e fine giugno 2025, con quota in aumento rispetto ai mesi precedenti. Parliamo in totale di circa 430 mila vetture auto-immatricolate negli ultimi due anni e mezzo ma rimaste, per ora, desolatamente sui piazzali. Secondo l’elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ACI, la percentuale sale, e di parecchio, considerando le sole alimentazioni più ecologiche: le BEV invendute sono addirittura il 57,5% e le plug-in hybrid il 51,2%, in entrambi i casi più della metà di quelle targate. Sono numeri da ricordare quando si leggono report che parlano di boom di immatricolazioni di auto elettriche e plug-in…

AUTO-IMMATRICOLAZIONI 2023 – 2025: 432 MILA VETTURE ANCORA INVENDUTE

Entrando maggiormente nel dettaglio, nell’ultimo report sul mercato delle Autovetture e Veicoli Commerciali a Giugno 2025, Dataforce ha aggiornato l’analisi sullo stock di auto targate tra il 2023, il 2024 e i primi 6 mesi di quest’anno ancora ferme sui piazzali. Delle vetture auto-immatricolate negli ultimi 30 mesi, 432.000 unità (di cui quasi 270.000 sono a benzina), ben il 27,8% rimangono ancora invendute a cliente finale (la quota è in aumento rispetto ai mesi precedenti). Il dato potrebbe sembrare non particolarmente allarmante, ma lo diventa se si entra nel dettaglio della tipologia di alimentazione di queste km zero: oltre la metà delle plug-in hybrid (esattamente il 51,2%) sono ancora in stock (che cresce), mentre delle BEV già targate (quasi 24.000 unità) addirittura il 57,5% risulta ancora a terra. Da notare infine che, delle circa 432.000 km zero targate nel periodo 2023-2025, ben 245.000 sono dei marchi del Gruppo Stellantis e più di 50.000 del Gruppo Volkswagen.

STOCK IN GIACENZA NELLE CONCESSIONARIE: LA SITUAZIONE DEI SINGOLI MARCHI

Volete sapere come stanno andando i singoli marchi? Per adesso resta invenduto il 74,8% (!) delle BYD auto-immatricolate dal 2023 a oggi, il 48,3% delle Audi, il 54,6% delle Dacia, il 44,7% delle Bmw, il 66,6% delle Mini, il 49,9% delle Mercedes-Benz, il 48,5% delle Suzuki, il 54,9% delle Tesla e il 44,9% delle Subaru, solo per citare le percentuali più ‘critiche’. Citiamo a titolo di cronaca anche il 90,4% delle Leapmotor e l’89,9% delle Polestar, che però viaggiano ancora su numeri troppo bassi per essere indicativi. E la Fiat? Tutto sommato si difende bene perché l’invenduto è solo al 20,5%, ma la percentuale cresce al 54,6% considerando solo i modelli BEV.

AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN: PER ORA RESTANO SUI PIAZZALI

Eh sì, le dolenti note arrivano proprio dalle alimentazioni più ecologiche. Per il momento, le concessionarie che negli ultimi due anni e mezzo hanno riempito i piazzali di auto a km zero elettriche e plug-in, si ritrovano con uno stock in giacenza quasi intonso. La media, come detto, è del 57,2% per le BEV e del 51,2% per le ibride plug-in, con punte tra il 70 e il 90% per Alfa Romeo, Kia, Dacia, DR, Mini, Ford, Subaru e la già citata BYD, senza tener conto dei marchi molto piccoli.

Per i dettagli su tutte le Case auto per diversa tipologia di alimentazione, cliccate sulla seguente immagine tratta dal report mensile di Dataforce.