Come lavare un’auto elettrica: consigli utili per prevenire danni

Lavare l’auto a mano, in garage o in giardino, non è più una priorità per molti. La mancanza di tempo o di uno spazio adatto rende questa pratica sempre più rara. Ma con la crescente diffusione di auto elettriche e ibride plug-in, ci si pone una nuova domanda: si può lavare un’auto elettrica come una qualsiasi auto tradizionale? La risposta è sì, ma con alcune precauzioni specifiche. In questa guida vedremo nel dettaglio come comportarsi con i diversi tipi di lavaggio: a mano, ad alta pressione e automatico.

1. LAVAGGIO A MANO: IL METODO PIÙ SICURO

Quando si sceglie di acquistare un’auto elettrica, prezzo e autonomia sono spesso i primi elementi presi in considerazione. Ma anche la manutenzione ordinaria, come il lavaggio, richiede attenzione. Il lavaggio a mano è il metodo più sicuro e raccomandato dai costruttori, a patto che non ci siano danni noti al sistema elettrico. Le stesse regole valgono anche per il lavaggio delle auto tradizionali: evitare getti d’acqua diretti sui componenti elettrici e utilizzare prodotti non aggressivi.

2. LAVARE UN’AUTO ELETTRICA DURANTE LA RICARICA

Mai lavare un’auto elettrica mentre è in carica.

Secondo Volkswagen, lavare il veicolo mentre il cavo è collegato o la presa di ricarica è aperta è fortemente sconsigliato. Oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza, potrebbe danneggiare i sistemi elettrici. Dello stesso parere è Tesla, che ricorda di abilitare sempre la modalità autolavaggio, proprio per proteggere il sistema di ricarica da possibili danni dell’acqua ad alta pressione. Ecco cosa fare prima di iniziare il lavaggio:

Chiudere bene porte e finestrini , come si farebbe per qualsiasi auto.

, come si farebbe per qualsiasi auto. Disattivare la trazione e spegnere il quadro di bordo.

e spegnere il quadro di bordo. Disabilitare la programmazione del climatizzatore o il condizionamento della batteria.

3. LAVARE UN’AUTO ELETTRICA CON LA LANCIA AD ALTA PRESSIONE

Il lavaggio ad alta pressione è comodo ma richiede alcune precauzioni fondamentali per non danneggiare i componenti elettrici e i sensori:

Mantieni una distanza minima di 40 cm tra l’ugello e la carrozzeria.

tra l’ugello e la carrozzeria. Evita di avvicinarti a meno di 10 cm da sensori, radar e telecamere .

. La temperatura dell’acqua non deve superare i 60 °C.

non deve superare i 60 °C. La pressione massima consigliata è di 100 bar .

consigliata è di . Mai indirizzare il getto direttamente sui cavi ad alta tensione riconoscibili dal colore arancione o quelli a bassa tensione.

4. FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL LAVAGGIO DELLE AUTO ELETTRICHE

Posso lavare la mia auto elettrica come una normale auto a benzina?

Sì, ma con alcune precauzioni per proteggere i componenti elettrici della ricarica.

È pericoloso lavare un’auto elettrica mentre è in carica?

Alcuni Costruttori lo sconsigliano per prevenire danneggiamenti. Consulta il libretto di istruzioni.

Posso usare l’idropulitrice su un’auto elettrica?

Sì, ma mantenendo le distanze e la pressione entro i limiti indicati.

Che tipo di autolavaggio è meglio evitare?

Quelli con spazzole, perché possono graffiare sensori e superfici delicate come le telecamere.

Qual è il metodo più sicuro per lavare un’auto elettrica?

Il lavaggio a mano, con prodotti delicati e senza getti d’acqua troppo potenti.