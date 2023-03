Colonnine bloccate in città: il “green” dei Comuni è solo di facciata?

La capillarità delle colonnine di ricarica è uno degli argomenti più utilizzati, a torto o a ragione, da chi pensa che l’infrastruttura non sia pronta ad accogliere un’elettrificazione di massa delle auto circolanti. Quando però la segnalazione arriva da proprietari di auto elettriche giunti alle colonnine con poca batteria e le trovano inaccessibili o non funzionanti, bisognerebbe individuare le criticità (evidentemente burocratiche o di coordinamento) su cui lavorare per smentire la latenza attribuita ai Comuni, “green” solo per propaganda. Abbiamo voluto riportare uno dei casi emblematici raccontato da una segnalazione su Linkedin.

COLONNINA DI RICARICA INACCESSIBILE: LE PLUG-IN ANCORA SI SALVANO

Il timore di arrivare a una colonnina di ricarica per auto elettriche in centro città e trovarla inaccessibile per le auto parcheggiate senza autorizzazione, in genere si risolve facilmente chiedendo l’intervento dei Vigili urbani che fanno rimuovere l’auto e sanzionano il conducente. Non sempre però è un’opzione praticabile e il caso riportato da Diego Chinnì su Linkedin dimostra che in alcune situazioni, avere un’auto Plug-in invece di un’auto elettrica può evitare di rimanere in panne, sebbene un test dell’ADAC dimostri che le Plug-in consumano di più se hanno la batteria scarica. Il post Linkedin racconta un tipico inconveniente in fase di ricarica: “nella civilissima e green Bologna, sabato 18 marzo alle 17.30 per ricaricare l’ibrida plug-in con batteria quasi a 0. In centro trovo una delle pochissime colonnine, indicata come disponibile e prenotabile dal gestore, con 2 tipologie di presa, a sinistra evidentemente inutilizzabile causa cassonetto regolarmente posizionato, frontalmente tanto meno perché in prossimità di un incrocio in posizione pericolosa e neanche a destra in quanto la vettura termica è parcheggiata in uno stallo a pagamento delimitato da strisce blu non riservate ai veicoli in ricarica e con regolare ticket esposto”.

COLONNINA DI RICARICA ATTIVA, MA LA SEGNALETICA NON E’ AGGIORNATA

Probabilmente l’inconveniente è dovuto, come ipotizzano i vari commenti al post, a un’installazione della colonnina rallentata dalla burocrazia. La posa di una colonnina di ricarica anche quando completata e resa operativa dal gestore (per cui risulta subito disponibile sulle App e rintracciabile agli automobilisti), dovrebbe avvenire coordinando con il Comune anche un rapido adeguamento della segnaletica stradale e degli stalli riservati alle auto in ricarica. Anche perché il Comune di Bologna vanta circa 120 parcheggi con colonnine attive su tutto il territorio. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

PARCHEGGI A BOLOGNA DOVE RICARICARE LE AUTO: L’ELENCO DEL COMUNE

L’elenco aggiornato con gli indirizzi dei parcheggi con le colonnine di ricarica a Bologna, ad oggi, riporta che 98 parcheggi con colonnine di ricarica si trovano sul territorio comunale e 20 su proprietà privata. Nel dettaglio, alle 120 installazioni di vari gestori che si dividono l’offerta di ricarica, si aggiungeranno altri 21 siti di ricarica in esecuzione e 29 in fase di progetto. Ecco quali sono i quartieri con il maggio numero di parcheggi con colonnine a Bologna:

Borgo Panigale – Reno 17

Navile 25

Porto – Saragozza 23

San Donato – San Vitale 26

Santo Stefano 22

Savena 7

Nella nostra indagine sulle città italiane più Electric Friendly condotta nel 2022, Bologna è risultata la quarta città per il maggior numero di colonnine disponibili per le auto ricaricabili circolanti. Numeri che ovviamente sono in continua evoluzione anche n virtù dell’effetto degli ecoincentivi all’acquisto delle auto elettriche.