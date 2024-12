Citroen e-C3: offerta Dicembre 2024 con zero rate per due anni

Stellantis cerca di dare una spinta al mercato dell’elettrico proponendo la city car compatta Citroen e-C3 a condizioni agevolate fino al 31 dicembre 2024. Infatti, grazie alla nuova formula finanziaria ‘Elettrico Facile’, gli interessati possono acquistare in leasing la nuova e-C3 a Tan fisso 0% e Taeg 0,13% senza pagare rate per due anni, ma con un maxi anticipo. Al termine del periodo di leasing possono ovviamente scegliere se riscattare l’auto, oppure se restituirla o sostituirla.

MOTORE E DOTAZIONI DELLA CITROEN E-C3

Equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria LFP da 44 kWh, la nuova Citroen e-C3 offre un’autonomia sino a 440 km in ciclo urbano, buona per i tragitti quotidiani. E grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti. La vettura si caratterizza per l’assenza di un quadro strumenti tradizionale, avendo adottato il nuovo Head-Up Display Citroen che riflette le informazioni del veicolo su una sezione nera lucida tra la parte superiore del cruscotto e la parte inferiore del parabrezza. Questa soluzione permette al conducente di accedere facilmente a tutte le informazioni chiave di cui ha bisogno senza distogliere lo sguardo dalla strada. Per il resto la e-C3 è dotata di di sensori di parcheggio posteriori, sospensioni Citroen Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi e sistema di infotainment My Citroen Play con Smartphone Station.

CITROEN E-C3: OFFERTA LEASING CON ZERO RATE IN DUE ANNI

Come anticipavamo, l’offerta leasing della Citroen e-C3 di dicembre 2024 prevede la possibilità di acquistare l’allestimento You 83 kW (con tutte le dotazioni appena descritte) versando un anticipo di 11.950 euro, nessuna rata per due anni, e una eventuale rata finale da altri 11.950 euro. Al termine dei 24 mesi è possibile decidere se restituire la vettura. Nello specifico:

Prezzo di listino (Iva e messa su strada incluse; IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi): 23.900 euro.

Prezzo promo: 23.900 euro.

Anticipo: 11.950 euro.

Importo totale del credito: 11.950 euro.

Importo totale dovuto: 11.979,88 euro (inclusa imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 29,88 euro). Tale importo è da restituirsi in 24 rate di cui 23 da zero euro e una rata finale residua di 11.950 euro.

Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, viene addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso.

ALTRE OFFERTE CITROEN E-C3 A DICEMBRE 2024

Per chi non ritenesse interessante questa offerta, a dicembre 2024 può valutare altre due promozioni che riguardano la Citroen e-C3.

La prima, sempre con la formula del leasing, prevede un anticipo di 7.945 euro, 35 rate mensili da 159 euro ciascuna (Tan fisso 2,99 %, Taeg 5,08%) e una rata finale di 13.351 euro, oppure si è liberi di restituire o sostituire la vettura.

L’altra offerta riguarda il noleggio lungo termine con anticipo di 4.598,29 euro e 47 canoni mensili da 429,60 euro ciascuno, con chilometraggio massimo di 40.000 km. L’offerta comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza Incendio Furto e Kasko (franchigia 1.000 euro), garanzia Perdita di Lavoro (se ricorrono le condizioni per poterne usufruire), bollo auto (ove applicabile secondo la normativa regionale) e facoltà di recedere anticipatamente dal contratto al 12° o al 24° o al 36° mese di durata senza alcun obbligo di sostenere oneri di recesso.