Canada: dazi del 100% sulle auto elettriche cinesi

Il Canada si allinea alle decisione già prese da Stati Uniti, Unione Europea e anche dalla Turchia annunciando dazi del 100% sulle importazioni di auto elettriche cinesi, nonché di altri prodotti Made in China (in particolare acciaio e alluminio). Lo ha dichiarato il primo ministro Justin Trudeau, secondo cui “Paesi come la Cina hanno scelto di concedersi un vantaggio sleale sul mercato globale“, e quindi vanno prese delle adeguate contromisure.

DAZI CANADA SU AUTO ELETTRICHE CINESI: RADDOPPIA IL PREZZO

La nuova tariffa doganale sui veicoli elettrici cinesi, pari al 100% del loro valore, raddoppia di fatto i prezzi delle vetture prodotte dal gigante asiatico, con l’obiettivo di ridurne la quota di mercato. Del resto il Canada dipende in larga misura dal commercio con gli Stati Uniti e quindi non poteva che replicare le mosse dell’amministrazione Biden, il quale nei mesi scorsi ha varato dazi pesanti su auto elettriche, batterie, pannelli solari, acciaio e altri prodotti cinesi. Tra l’altro tra Canada, Stati Uniti e Messico vige l’accordo di libero scambio (USMCA) che riguarda anche il settore automobilistico.

CANADA: DOBBIAMO DIFENDERCI DALLA CONCORRENZA SLEALE CINESE

I dazi del 100% entreranno in vigore da ottobre, sommandosi a quello esistente del 6,1%. Colpiranno anche alcune vetture ibride, autobus e furgoni. Misure restrittive potranno arrivare anche su batterie, chip, pannelli solari e minerali critici: su tutti questi settori è stata avviata una consultazione con le imprese. “La concorrenza sleale della Cina, intenzionalmente diretta dallo Stato, sta minando la capacità dell’industria canadese di competere. Dobbiamo proteggere posti di lavoro e salari“, ha detto la ministra delle Finanze canadese, Chrystia Freeland.

IMPORT AUTO CINESI IN CANADA SALITO A 1,6 MILIARDI NEL 2023

A preoccupare il governo canadese è stato il dato che ha visto l’import di veicoli elettrici cinesi in Canada salire a 1,6 miliardi di dollari lo scorso anno, da meno di 100 milioni nel 2022. Il numero di auto in arrivo dalla Cina al porto di Vancouver è balzato dopo che Tesla ha iniziato a spedirvi i veicoli Model Y dalla sua fabbrica di Shanghai, che al momento sono anche gli unici veicoli elettrici fabbricati in Cina e importati in Canada. Il problema però non è Tesla ma la prospettiva che arrivino sul mercato canadese le auto a basso costo prodotte dalle case cinesi.