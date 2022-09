California, ricarica auto elettriche a casa limitata per “pulire” la rete

La California stabilisce tariffe vantaggiose per la ricarica di auto elettriche a casa, ma solo se si rinuncia alla ricarica rapida e ad ogni ora

Nei giorni scorsi è circolata una notizia che sembrava avere i contorni di una bufala, ma che bufala non era. Nel più grande mercato interno USA – in California, il 16% di auto nuove sono EV – era stato consigliato di limitare la ricarica delle auto elettriche nel tardo pomeriggio e di sera. Una richiesta che l’American Public Power Association ha fatto a tutti i cittadini per limitare il consumo di energia tra le ore 16 e le 21. Linee guida che hanno scatenato ilarità e critiche, destinate ad appiattirsi con l’approvazione del nuovo regolamento che introduce tariffe ridotte in California per la ricarica di veicoli elettrici. Ecco cosa cambia.

IN CALIFORNIA SCATTA LA MISURAZIONE SEPARATA PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE

La California Public Utilities Commission (CPUC) ha presentato un regolamento che dovrebbe agevolare la diffusione dei veicoli elettrici e semplificare la ricarica domestica sia dal punto di vista dei costi all’utente, sia per prevenire sovraccarichi e utilizzi di elettricità da fonti non rinnovabili. Le autorità hanno stabilito che i fornitori di energia devono consentire ai proprietari di veicoli elettrici (EV) di poter misurare l’energia utilizzata direttamente dal contatore principale attraverso una tecnologia nota come submetering. Questa novità che si aggiunge poi alla tariffazione specifica, solleva i proprietari di auto elettriche dall’acquisto e installazione di un misuratore dedicato alla ricarica domestica. Inoltre permette di sfruttare in maniera più consapevole l’energia prelevata dalla rete.

TARIFFE ENERGIA SPECIFICHE PER AUTO ELETTRICHE IN CALIFORNIA

“È un soluzione pratica a uno degli ostacoli più importanti all’adozione diffusa di veicoli elettrici“, ha dichiarato il commissario Clifford Rechtschaffen, che si occupa del procedimento. Guardando la faccenda da un punto di vista più ampio, ne beneficeranno anche i gestori di flotte di autobus e camion elettrici che taglieranno i costi per misurare l’elettricità utilizzata caricando i propri veicoli elettrici. La misurazione separata e indipendente dal contatore principale dell’utenza è fondamentale perché apre all’adozione di tariffe su misura per i veicoli elettrici. I conducenti di auto elettriche potranno ricaricare a casa con energia meno costosa durante le ore non di punta.

IN CALIFORNIA LA RICARICA EV AGEVOLATA MA SENZA PRETESE

Queste novità spingono anche la diffusione di protocolli di comunicazione per i punti di ricarica dei veicoli elettrici e una serie di azioni che stimolano una ricarica più intelligente del veicolo. Ad esempio variando il tempo o il livello di ricarica scelta dall’utente, si eviterà di sovraccaricare la rete e consentirà ai clienti di acquistare energia elettrica negli orari più convenienti e a tariffe inferiori all’equivalente rifornimento di benzina e gasolio alla pompa. In questi termini il regolamento adottato in California rema a favore di aziende e consumatori. Solo il tempo dirà se avrà dato il via a una serie di successivi paletti, con obblighi o tariffazioni più svantaggiose in orari di maggiore assorbimento.