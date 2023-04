Bosch riduce il tempo di riciclo batterie al litio, da 24 ore a 15 minuti

Bosch ha automatizzato il primo impianto di riciclo batterie al litio in Europa della joint venture tra TSR Recycling, sussidiaria di REMONDIS e Rhenus Automotive. L’impianto costruito a Magdeburgo (Germania) è progettato per gestire la scarica, i test e la preparazione alla triturazione delle batterie in modo completamente automatizzato.

BOSCH HA SVILUPPATO LA GESTIONE AUTOMATICA DEL RICICLO BATTERIE AL LITIO

Bosch presenterà la tecnologia industriale per il riciclo delle batterie al litio alla Fiera di Hannover dal 17 al 21 aprile 2023. “L’elettromobilità può affermarsi a lungo termine solo se sono disponibili materie prime sufficienti per la produzione di batterie. Il riciclo gioca un ruolo chiave e aiuta a porre la nostra produzione su una base sostenibile: riutilizziamo ciò che usiamo e recuperiamo le materie prime”, ha dichiarato Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Bosch.

FINO A 8 BATTERIE LITIO IN 15 MINUTI PRONTE AL RICICLO CON TECNOLOGIA BOSCH

La Joint Venture di Battery Lifecycle Company sta costruendo il primo impianto completamente automatizzato in Europa presso la sua sede di Magdeburgo con Bosch Rexroth. Il sito testerà le batterie usate di diversi produttori, le scaricherà completamente e le preparerà per la successiva triturazione. Ciascuno dei portapezzi del nuovo impianto trasporterà materiali della batteria fino a 150 chilogrammi a una velocità di 18 metri al secondo. Ciò significa che ci vorranno meno di 15 minuti per scaricare automaticamente 8 batterie agli ioni di litio delle auto elettriche. La soluzione automatizzata di Bosch aumenterà notevolmente la velocità di riciclaggio poiché l’azienda spiega che con il processo manuale attualmente utilizzato, sono necessarie fino a 24 ore per scaricare completamente una batteria.

NON SOLO MATERIE PRIME, ANCHE L’ENERGIA RECUPERATA DALLE BATTERIE AL LITIO

Il progetto pilota a Magdeburgo è il primo a utilizzare questa soluzione di scarica brevettata Bosch: i moduli batteria verranno disattivati chimicamente in un processo collaudato, garantendo che la successiva lavorazione possa avvenire senza tensione. L’energia residua nei moduli può essere utilizzata per far funzionare il sistema di riciclo. Inoltre, il sito utilizzerà la tecnologia industriale Bosch anche per la produzione di batterie in loco, inclusi sistemi di trasferimento flessibili e modulari e la piattaforma di controllo ctrlX Automation. Ogni anno, il sito della Battery Lifecycle Company riciclerà fino a 15.000 tonnellate di materiali per batterie dall’avvio previsto nell’estate del 2023.