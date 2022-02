BMW iX 2022: supera il test dell’alce nonostante i suoi “limiti”

Messa alla prova con un ostacolo da evitare la BMW iX 2022 non nasconde il peso di troppo ma si rivela reattiva (a volte troppo) al volante

La BMW iX 2022 nel test dell’alce fa meglio di altri SUV elettrici più leggeri. Tuttavia il peso di oltre 2,5 tonnellate e gli pneumatici di primo equipaggiamento fanno emergere non poche criticità in una manovra d’emergenza a velocità extraurbane. Anche in questo caso di fronte a una sterzata improvvisa per evitare un ostacolo il guidatore fa i conti con la bilancia. Il video del test dell’alce con la BMW iX 2022 è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada. Ecco cosa ci si deve aspettare da un SUV pesante come la BMW iX 2022 con un ostacolo improvviso davanti.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. Nei test il collaudatore al volante dell’auto guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando, ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria), entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Ecco com’è andata la prova BMW iX 2022 nel video qui sotto.

LA PROVA DELL’ALCE CON LA BMW IX 2022

La prova della BMW iX 2022 è avvenuta con pneumatici Pirelli PZero Elect 255/50 R21, sviluppati apposta per le auto elettriche. Le premesse sono sembrate adeguate a tentare un passaggio alla velocità di 80 km/h, che come sappiamo è più alta della soglia di riferimento a 77 km/h. Come si vede anche nel video sopra, a questa velocità il sottosterzo che si innesca dopo la prima manovra di evitamento non permetterebbe il rientro nella corsia iniziale. I tentativi vengono abortiti in questi casi anche per non danneggiare gli pneumatici nell’impatto certo con i coni. Altro aspetto sempre più determinante nel test dell’alce con auto elettriche è l’incisività del recupero dell’energia in frenata che tende a rallentare l’auto assieme all’ESC. E infine il peso, della BMW iX supera 2500 kg, ma nonostante questo, fa meglio di altre auto elettriche più leggere, come la Mercedes EQA.

COME SI GUIDA LA BMW IX 2022

Nella prova dell’alce con la BMW iX, il livello di frenata rigenerativa è impostato su Normal, perché – spiega il magazine – si ha un rallentamento più simile alle auto con motore a combustione interna. “Le reazioni della iX non sono mai state preoccupanti o pericolose, anzi, è un’auto che ha una buona stabilità, che oscilla un po’ e che ha degli aiuti elettronici che intervengono senza disturbare”, il commento del giornalista. La prova è superata a 74 km/h, che non sono un cattivo risultato per un’auto di questa stazza. Tuttavia, “è molto pesante e il sottosterzo aumenta con la velocità di ingresso e la rapidità con cui giriamo il volante”.