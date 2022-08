BMW i4 e iX: richiamo batteria e divieto di parcheggiare vicino ad edifici

Torna l’ombra dei ban alle auto elettriche: ecco perché BMW ferma alcune i4 e iX in attesa della sostituzione della batteria ad alto voltaggio

Dopo i molteplici richiami di cui abbiamo parlato nella nostra indagine sugli incendi delle auto elettriche, stavolta è BMW a dover richiamare le auto elettriche i4 ed iX per potenziale rischio di incendio della batteria ad alta tensione. Se il richiamo BMW i4 e iX è al momento circoscritto ad alcune decine di auto elettriche del Costruttore, fa riflettere il motivo del richiamo e soprattutto le misure di sicurezza che l’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti NHTSA e BMW hanno richiesto ai clienti.

RICHIAMO BMW I4 E IX: BATTERIA AL LITIO DIFETTOSA

Il bollettino dell’NHTSA ha pubblicato i dettagli del richiamo BMW che ad oggi interessa circa 80 auto elettriche iX e i4. Nulla di particolarmente eclatante se si guarda ai mega richiami di milioni di vetture che le Case costruttrici predispongono normalmente. Ciò che fa riflettere è il motivo del richiamo, individuato nella batteria al litio prodotta con specifiche diverse. La circolare del richiamo che BMW ha inviato a tutta la rete e all’NHTSA sul richiamo volontario spiega che “Durante la produzione da parte del fornitore, la batteria ad alto voltaggio potrebbe non essere stata prodotta secondo le specifiche. Potrebbe verificarsi un cortocircuito che potrebbe portare a una fuga termica”.

LE BMW ELETTRICHE COINVOLTE NEL RICHIAMO PER RISCHIO INCENDIO

Le BMW incluse nel richiamo sono le i4 e iX prodotte tra il 2 dicembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per queste auto, la Casa ha disposto alcuni divieti validi sia per gli operatori della rete BMW che per i clienti:

– divieto di ricaricare l’auto coinvolte nel richiamo;

– non guidare le auto richiamate;

– parcheggiare le BMW richiamate lontano da edifici;

RICHIAMO BMW PER SOSTITUZIONE BATTERIA I4 E IX

La rete di vendita BMW contatterà direttamente i clienti al telefono e via email e fornirà un’auto sostitutiva finché il ricambio non sarà disponibile. In questo approfondimento spieghiamo quali Case fanno la riparazione delle batterie preso la rete autorizzata. Queste misure valgono anche per le auto nuove in consegna, che potranno essere ritirate solo dopo la sostituzione della batteria. Il richiamo volontario delle BMW elettriche è stato deciso dopo la scoperta del problema durante le procedure di controllo della qualità. Ad oggi quindi non si sono verificati incendi collegati al richiamo.