Batteria al Litio da cambiare: dall’1 a 30% delle BEV in base all’età

La durata delle batterie agli ioni di litio rappresenta una delle principali preoccupazioni per gli acquirenti di veicoli elettrici usati. Queste batterie, infatti, costituiscono una parte sostanziale del valore di un’auto elettrica, oscillando tra il 30 e il 50%. La loro valutazione è complessa e, se una batteria HV si scarica, l’auto non assicura tutta l’autonomia che potrebbe. Ma quante sono le auto elettriche usate su cui è stata necessaria la sostituzione? In un recente studio condotto dal team di ricercatori di Recurrent, è stato analizzato il tasso di sostituzione delle batterie basandosi sui dati di 20.000 veicoli elettrici che partecipano allo studio. Ecco cosa è venuto fuori.

SOSTITUZIONI DELLE BATTERIE: UN’ANALISI DELLE GENERAZIONI DI VEICOLI

Non sorprende che le prime generazioni di auto elettriche, ora vecchie di circa 14 anni, presentino il tasso più alto di sostituzioni delle batterie. Tuttavia non è lo scorrere del tempo l’unico fattore da cui dipende lo State of Health delle auto elettriche usate. Questi veicoli, sebbene non particolarmente obsoleti per una tecnologia relativamente nuova, hanno mostrato una maggiore necessità di sostituzione rispetto ai modelli più recenti. Il tasso di sostituzione delle batterie per le auto prodotte nel 2011 è del 30%, mentre scende progressivamente fino al 3,90% per i modelli del 2015.

Secondo Recurrent un fattore determinante è stato anche l’aumento della capacità media delle batterie, che è cresciuta del 122% tra il 2015 e il 2022. Batterie più grandi possono sostenere una maggiore perdita di capacità prima di doverle sostituire, prolungando così la loro vita utile. Poi anche il continuo miglioramento delle tecnologie di produzione, lo sviluppo di sistemi di gestione termica più efficienti e l’adozione di chimiche al Litio più affidabili. Di contro, per alcuni modelli nuovi, i richiami dei Costruttori hanno controbilanciato un trend mediamente in calo. Il diagramma di seguito esplicita in modo dettagliato le sostituzioni attraverso i dati raccolti da Recurrent in base all’anno delle auto.

RICHIAMI E GARANZIA: IMPATTI SULLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Negli ultimi anni, due significativi richiami hanno coinvolto le batterie dei veicoli Chevrolet Bolt EV ed e Hyundai Kona Electric, entrambi dovuti a difetti di fabbricazione nei pacchi batteria. Questi richiami hanno portato a programmi di sostituzione delle batterie coperti dai produttori. Al di fuori di questi richiami, le sostituzioni di batterie tra le auto che partecipano al progetto Recurrent sono rimaste rare, con un tasso complessivo di solo il 2,5%.

I ricercatori precisano che “Recurrent tiene traccia delle sostituzioni della batteria nel tempo in base ai richiami dei Costruttori, alle segnalazioni del proprietario e all’osservazione di salti insoliti nell’autonomia del veicolo che spesso indicano eventi di sostituzione. La nostra community non è rappresentativa di tutti i veicoli elettrici in circolazione a causa della connettività dati limitata per alcune marche e modelli”.

CASI DI SOSTITUZIONI IN GARANZIA

Le sostituzioni di batterie agli ioni di litio in garanzia rappresentano una parte significativa delle sostituzioni complessive. Ad esempio, i nuovi veicoli elettrici Ford F-150 Lightning, Hummer MY 2022 e Rivian R1T e R1Ts MY 2022 hanno mostrato tassi di sostituzione superiori alla media, ma tutte le sostituzioni sono state coperte dai produttori. Similmente, le campagne di sostituzione della Chevrolet Bolt 2017-2022 e della Hyundai Kona 2019-2022, dovute a difetti di produzione, hanno comportato una copertura completa da parte dei produttori. Tuttavia in alcuni casi il Costruttore ha saputo adottare una soluzione win-win, come ha raccontato il proprietario di una Chevrolet Bolt richiamata più di una volta:

“GM mi ha chiamato e ha chiesto se potevano avere la mia batteria per uno studio di ingegneria, poiché questa era la seconda volta che sostituivano la mia batteria. Mi hanno offerto 250 $, la nuova batteria e un veicolo in prestito. Il rivenditore ha risolto il problema in un giorno”.