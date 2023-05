Autonomia auto elettriche: gli optional che “bruciano” più km

L’autonomia delle auto elettriche è aumentata di oltre il 150% in 10 anni e oggi preoccupa molto meno della disponibilità delle colonnine di ricarica. Quindi la necessità di adottare uno stile di guida parsimonioso e le abitudini utili ad aumentare l’autonomia alla guida di un’auto elettrica, restano. Un’interessante elaborazione effettuata nel Regno Unito ha pubblicato dati aggiornati su quanto possono influire i dispositivi e gli optional sull’autonomia di un’auto elettrica.

ALLA GUIDA DI UN’AUTO ELETTRICA SI SPRECANO FINO A 16 KM OGNI ORA

L’indagine realizzata da Gridserve, che gestisce stazioni di ricarica in tutto il Regno Unito, ha risposto alle domande più frequenti sull’autonomia delle auto elettriche. Come riporta il DailyMail, l’aspetto centrale del report riguarda l’impatto degli optional sull’autonomia di guida reale. Il report chiarisce che lo stile di guida è il fattore principale che impatta sull’autonomia di un’auto elettrica, così come l’utilizzo della frenata rigenerativa. Tuttavia emerge anche che la combinazione dei sistemi più utilizzati quotidianamente può ridurre di oltre 16 km ogni ora l’autonomia di un’auto elettrica. Chiaramente i valori riportati dall’azienda si riferiscono a una media. Ma possono aumentare o diminuire in base al modello, alla velocità di guida, alla temperatura ambientale e molti altri fattori. Vediamo nel dettaglio i dati del report.

L’INDAGINE DI GRIDSERVE SULL’AUTONOMIA DELLE AUTO ELETTRICHE

L’elaborazione di Gridserve considera come consumo elettrico, l’energia media utilizzata per percorrere una certa distanza: 0,288 kWh per miglio. Secondo l’indagine, l’autonomia può migliorare fino al 20% utilizzando la massima intensità della frenata rigenerativa. Così come una velocità maggiore può ridurre l’autonomia fino al 13%, equivalenti a circa 10 km per ogni ora di guida a 112 km/h anziché a 96 km/h. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

QUANTI KM DI AUTONOMIA ASSORBONO GLI OPTIONAL DELLE AUTO ELETTRICHE

Ecco quanto consumano i dispositivi più utilizzati durante la guida e quanti km assorbono in 1 ora di guida secondo le stime di Gridserve: