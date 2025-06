Auto elettriche: Trump cancella l’obbligo in California

Donald Trump ha reso effettive due risoluzioni del Congresso americano che abrogano l’obbligo della California di vendere esclusivamente auto elettriche entro il 2035, segnando un duro colpo alla politica ambientale dello Stato. Questa decisione, che annulla le deroghe concesse dall’amministrazione Biden di stabilire standard sull’inquinamento automobilistico più rigorosi rispetto ai requisiti federali, ha scatenato immediate reazioni, con la California pronta a intraprendere azioni legali contro il governo federale. La mossa di Trump, che impatta non solo sul Golden State ma anche su altri dieci Stati che avevano adottato il piano, si inserisce in una più ampia strategia di deregulation ambientale, ma solleva interrogativi sul futuro della transizione ecologica negli Stati Uniti.

TRUMP VS. CALIFORNIA: UNA VITTORIA PER L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA TRADIZIONALE

Ovviamente la decisione di Trump è stata accolta con entusiasmo dai grandi gruppi automobilistici come General Motors e Toyota, che avevano fatto pressioni contro le regole californiane considerandole irrealizzabili e costose. Secondo John Bozzella, CEO dell’Alliance for Automotive Innovation, gli obblighi sulla vendita dei veicoli elettrici avrebbero costretto i produttori a deviare capitali per acquistare crediti di emissione, penalizzando l’innovazione e limitando la scelta dei consumatori. Trump, parlando alla Casa Bianca, ha definito il piano californiano un ‘disastro’ che avrebbe “abolito il motore a combustione interna, ancora preferito dalla maggior parte delle persone“. La revoca delle deroghe include anche l’annullamento di normative che imponevano la vendita di camion a zero emissioni e la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, rafforzando il sostegno dell’attuale amministrazione USA dell’industria petrolifera.

LA RISPOSTA DELLA CALIFORNIA: BATTAGLIA LEGALE IN ARRIVO

Il governatore della California Gavin Newsom ha tuttavia definito l’azione di Trump ‘illegale‘ e un attacco alla salute pubblica e alla competitività economica degli Stati Uniti. La California, che da oltre cinquant’anni gode di un’eccezione sotto il Clean Air Act per stabilire standard di emissione più severi, ha subito annunciato una battaglia legale (spalleggiata dagli altri Stati coinvolti) per dichiarare nulle le risoluzioni firmate da Trump, sostenendo che violano i diritti dei singoli Stati di regolamentare l’inquinamento atmosferico. Newsom ha anche promesso di rilanciare i sussidi statali per i veicoli elettrici, nel tentativo di mantenere viva la transizione verso la mobilità sostenibile nonostante l’opposizione federale.

🚨HAPPENING TODAY AT THE WHITE HOUSE: ‘Trump to sign resolutions nixing California’s EV rules’https://t.co/dEJhiJOAEh — Karoline Leavitt (@PressSec) June 12, 2025

TRUMP CANCELLA L’OBBLIGO DELLE BEV IN CALIFORNIA: E ADESSO COSA SUCCEDE?

La revoca del mandato californiano potrebbe rallentare significativamente gli sforzi degli Stati Uniti per combattere il cambiamento climatico, considerando che il settore dei trasporti rappresenta il 28% delle emissioni di gas serra nel Paese. Ambientalisti come Michael Gerrard del Sabin Center for Climate Change Law hanno già avvertito che questa decisione favorirà l’industria petrolifera e consoliderà la leadership della Cina nel mercato globale dei veicoli elettrici, che rappresenta già i 2/3 delle vendite mondiali. Inoltre, la frammentazione del mercato automobilistico statunitense, con alcuni Stati che seguono standard federali meno stringenti, potrebbe complicare la produzione per i costruttori, aumentando i costi a lungo termine. La battaglia tra California e amministrazione Trump, che si sposterà ora nei tribunali, sarà pertanto cruciale per determinare il futuro della mobilità elettrica negli Stati Uniti.