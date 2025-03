Guasti auto in aumento, ADAC: il 45% delle panne per la batteria

Share on:

L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha reso noti i dati relativi agli interventi di soccorso stradale effettuati nel 2024 e i guasti auto più frequenti, evidenziando un aumento delle chiamate rispetto all’anno precedente. Con oltre 3,6 milioni di interventi, le pattuglie ADAC hanno prestato assistenza in media 9.927 volte al giorno agli automobilisti in difficoltà che hanno richiesto assistenza.

AUMENTO DI RICHIESTE DI SOCCORSO PER GUASTI

Rispetto al 2023, il numero delle chiamate all’ADAC è aumentato del 2,9%, con 3.633.154 interventi effettuati. Secondo il Club tedesco questa crescita è stata attribuita a due fattori principali:

l’aumento dell’ età media dei veicoli circolanti ;

; il maggiore volume di traffico sulle strade tedesche;

Il mese con il maggior numero di interventi è stato gennaio, con circa 377.000 chiamate, seguito da agosto. Il giorno record si è verificato il 9 gennaio, quando il gelo intenso ha messo a dura prova le batterie delle auto (qui spieghiamo perché la temperatura manda in tilt le batterie auto), causando ben 19.714 interventi in un solo giorno.

LE CAUSE PIÙ COMUNI DI GUASTI ALLE AUTO IN GERMANIA

Come negli anni precedenti, il problema più frequente che ha richiesto l’intervento dell’ADAC è stato il malfunzionamento della batteria di avviamento. Questo tipo di guasto ha rappresentato il 44,9% del totale delle chiamate, in leggero aumento rispetto al 44,1% del 2023.

Al secondo posto si trovano i problemi al motore e alla sua gestione (22,1%), inclusi guasti all’iniezione, al sistema di accensione o ai sensori. Al terzo postosi collocano le problematiche legate al generatore, al motorino di avviamento, all’impianto elettrico e all’illuminazione del veicolo, con una quota del 10,6%. A seguire ci sono poi difetti degli pneumatici (8,8%); serrature (6,9%); carrozzeria, sterzo, freni, telaio, trasmissione (6,7%);

ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ ELETTRICA IN AUMENTO

Nel 2024, l’ADAC ha registrato un forte incremento degli interventi di soccorso su veicoli elettrici (BEV), con 43.678 chiamate, in aumento del 46% rispetto all’anno precedente. Anche per le auto elettriche, la causa principale dei guasti è stata la batteria di avviamento, responsabile di circa la metà delle problematiche segnalate. Se non lo hai già fatto puoi approfondire perché è fondamentale la batteria 12V anche sulle auto elettriche.

Dal 2022, l’ADAC ha introdotto anche un servizio di assistenza stradale per le biciclette, e nel 2024 ha effettuato 16.934 interventi. Nel 69% dei casi, il motivo della chiamata era uno pneumatico forato, confermando la crescente domanda di supporto per i ciclisti che scelgono una mobilità alternativa all’auto, alla moto o ai trasporti pubblici.