Auto elettriche nuove: prezzi scesi del -22% in un anno negli USA

Tra gli aspetti che frenano l’ascesa delle auto elettriche c’è sicuramente il prezzo, mediamente più alto delle vetture a combustione interna. Dagli USA arrivano però i primi segnali di un’inversione di tendenza che presto potrebbe coinvolgere anche l’Europa: nell’ultimo anno, infatti, le auto elettriche nuove vendute negli Stati Uniti sono diventate assai meno costose, con un calo di oltre il -22% del prezzo medio a transazione. A trainare la discesa ha contribuito in particolar modo la decisione di Tesla di tagliare i listini per aumentare il volume delle vendite.

AUTO ELETTRICHE NUOVE: PREZZO MEDIO DELLE BEV SCESO DA 65 MILA A 50 MILA DOLLARI IN UN ANNO

Più specificatamente, la nota società californiana di valutazione veicoli Kelley Blue Book ha calcolato che a settembre 2023, negli USA, il prezzo medio di transazione di un’auto elettrica nuova è stato di 50.693 dollari contro i 65.295 dell’anno prima. Una diminuzione, pertanto, di quasi 15.000 dollari (-22%), tenendo sempre conto degli incentivi che incidono mediamente sul prezzo finale per 4.991 dollari o per il 9,8% circa. Rispetto ad agosto, il prezzo medio dei veicoli elettrici è sceso di 1.529 dollari.

Da notare come i prezzi delle auto elettriche siano diminuiti in quantità decisamente maggiore rispetto alle altre vetture: sempre a settembre 2023, considerando tutte le alimentazioni, il prezzo medio di transazione per un’auto nuova negli Stati Uniti è sceso solamente del -0,7% rispetto a settembre 2022, raggiungendo 47.899 dollari. Ciò significa che negli USA il prezzo medio delle BEV (50.693 dollari) si è quasi allineato al prezzo medio generale (47.899 dollari). Un traguardo impensabile fino a pochissimo tempo fa, anche se bisogna sempre considerare l’aiutino rappresentato dagli incentivi.

USA: VENDITA AUTO ELETTRICHE A QUOTA 1 MILIONE IN UN ANNO PER LA PRIMA VOLTA

Negli Stati Uniti la discesa dei prezzi sta viaggiando alla pari con l’aumento delle vendite: sempre secondo Kelley Blue Book, le vendite totali di veicoli elettrici nel terzo trimestre 2023 hanno raggiunto quota 313.086, in aumento del +49,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e anche rispetto alle 298.039 autovetture vendute nel secondo trimestre. Le auto elettriche hanno rappresentato il 7,9% di tutte le vendite di auto negli USA tra luglio e settembre, portando il totale annuo a 873.000 e garantendo quasi certamente il superamento di quota 1 milione per la prima volta nella storia del mercato automobilistico americano.

AUTO ELETTRICHE USA: TESLA MANTIENE LA LEADERSHIP MA CONCORRENZA SEMPRE PIÙ FORTE

In tutto questo Tesla continua a mantenere la leadership nel settore, tuttavia nel terzo trimestre 2023 ha visto scendere la sua quota mercato o poco più del 50% (nonostante le vendite siano cresciute del +19%), quando nel secondo trimestre era al 75%. Colpa o merito della concorrenza che sta ‘aggredendo’ come mai fatto prima il mercato statunitense delle BEV. Per esempio Volvo, Nissan, Mercedes e Hyundai hanno registrato incrementi superiori al +200% rispetto al 2022, e anche Audi, BMW e Mercedes stanno continuando ad aumentare rapidamente le vendite. In particolare nel terzo trimestre 2023, le vendite di auto elettriche BMW e Mercedes hanno triplicato i livelli di un anno fa, mentre Audi ha fatto segnare un aumento del +94%.

Gli analisti di Kelley Blue Book hanno contato 14 nuovi modelli elettrici venduti in USA nel terzo trimestre che nemmeno esistevano 12 mesi fa, stimando che il numero di modelli disponibili raddoppierà entro il 2027.