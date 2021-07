Webcam autostrada per controllare la viabilità: siti e app che consentono di visualizzare le telecamere posizionate nei punti strategici delle autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio, ma anche durante, è sempre prudente informarsi sulla viabilità e sul traffico per non correre il rischio di restare imbottigliati in un ingorgo e, nel caso, per trovare un percorso alternativo. Fortunatamente ci sono numerosi servizi che forniscono aggiornamenti sul traffico in tempo reale, ad esempio Viaggiare Informati del CCISS oppure Google Maps, dando una grossa mano ai conducenti. Tuttavia ci sono molti che preferiscono controllare il traffico attraverso le webcam, che consentono tra l’altro di verificare in diretta pure le condizioni meteo. Scopriamo pertanto se ci sono siti e app per guardare le webcam in autostrada.

WEBCAM AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Il sito di Autostrade per l’Italia contiene una sezione che permette di visualizzare centinaia di webcam sparse su tutte le tratte gestite dalla società concessionaria (tra cui A1, A4, A14, ecc.). Gli utenti possono attivare la webcam selezionando l’autostrada oppure direttamente il percorso che interessa. Le webcam di ASPI sono posizionate quasi ogni km e si possono vedere anche mediante l’app ufficiale del gruppo, My Way, disponibile per Android e iOs.

WEBCAM AUTOSTRADA DI INFOVIAGGIANDO

Il sito Infoviaggiando fornisce informazioni in tempo reale sulla viabilità e previsioni sul traffico relativamente alle tratte gestite dalla società Autovie Venete, Concessioni Autostradali Venete e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Su tali arterie sono posizionate diverse webcam nei punti strategici, visualizzabili sia sul sito che sull’app ufficiale per dispositivi Android e iOs.

WEBCAM AUTOSTRADA DEI FIORI

Sul sito di Autostrada dei Fiori SpA sono disponibili le webcam piazzate sulle due autostrade gestite dall’azienda: la A6 Torino-Savona e la A10 nella tratta da Savona a Ventimiglia (confine francese). Non esiste un’applicazione ufficiale ma il sito è ottimizzato anche per smartphone e tablet.

WEBCAM AUTOSTRADA DEL BRENNERO

Chi percorre o chi si appresta a percorrere i 314 km dell’Autostrada A22 del Brennero può visualizzare diverse webcam piazzate lungo il tragitto, dal raccordo con la A1 nei pressi di Modena al passo del Brennero (confine austriaco), compresi gli svincoli di Verona Nord e Bolzano Nord. Le telecamere si possono vedere anche sull’app per Android e iOs.

WEBCAM STRADA DEI PARCHI

Tante webcam anche sul sito della società Strada dei Parchi che ha in gestione l’autostrada A24 Roma-Teramo e l’autostrada A25, che collega l’A24 presso lo svincolo direzionale di Torano di Borgorose, al confine tra Lazio e Abruzzo, all’autostrada A14 a Villanova di Cepagatti, nei pressi di Pescara.

WEBCAM AUTOSTRADE DI SALT

La SALT, Società Autostrada Ligure Toscana, gestisce l’autostrada A12 nel tronco Sestri Levante–Livorno, l’autostrada A15 nei tronchi Fornola-La Spezia e La Spezia-Parma, e la diramazione dell’A11 Lucca-Viareggio. Sul sito della società si trovano le webcam sul tronco ligure-toscano e le webcam sull’A15 della Cisa.

WEBCAM AUTOSTRADE DI SATAP

SATAP gestisce il tratto Torino-Milano della A4 e il tratto Torino-Piacenza della A21, mettendo a disposizione dell’utenza numerose webcam per ciascuna arteria autostradale.

WEBCAM AUTOSTRADA ASTI-CUNEO

Webcam in autostrada anche per chi transita sulla A33 conosciuta come Asti-Cuneo o Autostrada delle Langhe.

Le webcam delle autostrade italiane non finiscono qui. Cercate la tratta che vi interessa su Google, se manca dal nostro elenco, per verificare la presenza di telecamere sul percorso.