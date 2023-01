Auto elettriche in Ztl: il Comune di Firenze dimentica le Tesla

Come in molte altre città anche a Firenze le auto elettriche possono accedere liberamente nelle Ztl, previo inserimento della targa dell’auto nella ‘Lista bianca’ del Comune. La procedura è semplice: basta connettersi al portale dell’azienda pubblica che gestisce i servizi di mobilità nel capoluogo toscano e presentare richiesta online, immettendo i dati del veicolo. Peccato però che la piattaforma non contempli l’esistenza delle… Tesla, l’auto elettrica per antonomasia!

AUTO ELETTRICHE IN ZTL: A FIRENZE ‘DIMENTICANO’ LE TESLA

Proprio così: nel sito di SaS, quando si effettua la procedura online per il rilascio del permesso Ztl che autorizza a entrare nell’area limitata con l’auto elettrica, al momento di inserire la marca e il modello della vettura non è possibile scegliere un veicolo Tesla perché l’elenco disponibile nel sito non prevede il marchio creato da Elon Musk. Scorrendo fino alla lettera T, come potete vedere nell’immagine in basso, si passa direttamente da Tata a Toyota, e chi ha una Tesla si arrangi. Occorre dire che nella lista mancano altre case di recente diffusione come Cupra, DS e Polestar. In compenso ci sono Autobianchi, Daewoo, Innocenti, Rover! Insomma, sembra un elenco del 1990.

COME RICHIEDERE IL PERMESSO ZTL DI FIRENZE PER LE TESLA

Certo fa sorridere che nella sezione dedicata al rilascio del contrassegno Ztl per auto elettriche non ci sia la possibilità di selezionare la Tesla. Per fortuna l’omissione non compromette il buon esito della richiesta. I campi dedicati alla marca e al modello dell’auto sono infatti facoltativi, mentre per ottenere l’autorizzazione è obbligatoria solamente la targa del veicolo. In più bisogna allegare il libretto di circolazione, un documento d’identità in corso di validità e il modulo di autodichiarazione compilato. Quindi niente paura se non riuscite a inserire la vostra Tesla Model 3 (o la Polestar 2 o la Cupra Born): per ottenere il contrassegno Ztl del Comune di Firenze basta la targa.

ZTL FIRENZE: REGOLE PRINCIPALI

Ricordiamo che la Ztl di Firenze copre tutta l’area del centro storico della città toscana ed è suddivisa in cinque diversi settori (A, B, O, F, G), all’interno dei quali l’accesso, la circolazione e la sosta sono regolati da apposite norme. Nei settori A, B e O la Ztl è attiva tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 16:00. Dal primo giovedì di aprile alla prima domenica di ottobre è attiva anche la Ztl notturna estiva, estesa pure ai settori F e G, dalle ore 23:00 di ogni giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 3:00 del giorno successivo. Negli orari di attivazione della zona a traffico limitato di Firenze possono accedervi solo i veicoli espressamente autorizzati, tra cui le auto elettriche. Tesla comprese nonostante le… difficoltà.