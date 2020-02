Ztl Firenze: mappa, orari e parcheggi

Le informazioni sulla Ztl di Firenze per turisti e residenti, con la mappa della zona a traffico limitato, gli orari di accesso, i permessi e i parcheggi

Stavolta ci occupiamo della Ztl di Firenze, con la mappa e le informazioni su orari, parcheggi e quant’altro. La zona a traffico limitato del capoluogo toscano copre tutta l’area del centro storico ed è suddivisa in cinque diversi settori, all’interno dei quali l’accesso, la circolazione e la sosta sono regolati da apposite norme. La Ztl è ‘sorvegliata’ da una serie di varchi telematici che rilevano automaticamente le targhe di tutti i veicoli che vi transitano.

ZTL FIRENZE DEL CENTRO STORICO: MAPPA DEI SETTORI

Inaugurata addirittura nel 1990, la Ztl di Firenze si estende per circa 4 kmq sui 48 del centro abitato. Come detto, è costituita da cinque settori ognuno dei quali è contrassegnato da una lettera. Il settore A è il cuore del centro storico e comprende anche la zona del mercato centrale di San Lorenzo fino a piazza dell’Unità e piazza di Santa Maria Novella. Il settore B corrisponde all’area interna del perimetro che unisce idealmente piazza Vittorio Veneto, piazza Piave e piazza della Libertà, passando da piazza Beccaria e piazzale Donatello, viale Lavagnini, viale Strozzi e viale F.lli Rosselli. Il settore O comprende le strade dell’Oltrarno interne all’area delimitata dal perimetro compreso tra via Sant’Onofrio, piazza della Calza e piazza dei Mozzi. Il settore F corrisponde all’area che da San Niccolò arriva fino al viale dei Colli (a partire da piazza Ferrucci). Infine il settore G riguarda l’area tra piazza Piave e piazza Cavalleggeri. Cliccate su Scarica PDF (in fondo alla guida) per visualizzare la mappa della Ztl di Firenze in formato grande. Ulteriori informazioni sul portale di Firenze.

ZTL DI FIRENZE: ORARI

La Ztl di Firenze, nei settori A, B e O è attiva tutto l’anno, nei giorni feriali, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 16:00.

Dal primo giovedì di aprile alla prima domenica di ottobre è attiva invece la Ztl notturna estiva, estesa a tutti i settori (A, B, O, F e G) anche alle notti di giovedì, venerdì e sabato con i seguenti orari:

– settori A, B e O: dalle ore 23:00 di giovedì alle ore 3.00 di venerdì; dalle ore 20:00 di venerdì alle ore 3:00 di sabato; dalle ore 16:00 di sabato alle ore 3:00 di domenica. Pertanto, in questi settori, il venerdì ed il sabato la Ztl è attiva continuativamente dalle ore 7:30 fino alle ore 3:00 del giorno successivo

– settori F e G: ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 23:00 alle ore 3.00.

ZTL FIRENZE: PERMESSI

Negli orari di validità della Ztl di Firenze sono vietati l’ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli non autorizzati. Possono invece liberamente accedere i veicoli a trazione elettrica (previo inserimento nella ‘Lista bianca’), i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Possono inoltre chiedere un regolare permesso d’accesso i residenti e i domiciliati in Ztl, coloro che prestano assistenza in Ztl (per disabili, anziani, ecc.), chi lavora in Ztl, i clienti di attività ricettive, autorimesse e autonoleggio, i disabili, le donne in stato di gravidanza, i nuclei familiari con bambini fino a 2 anni, coloro che forniscono servizi pubblici e numerose altre categorie (maggiori informazioni qui). ATTENZIONE: ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli Euro 1 benzina ed Euro 2 diesel non possono mai circolare in Ztl.

ZTL FIRENZE: PARCHEGGI

Il territorio del Comune di Firenze, Ztl a parte, è organizzato in cinque ZCS (Zone a Controllo di Sosta) ciascuna delle quali è organizzata con spazi di sosta per i residenti (colore bianco), spazi di sosta promiscua (colore blu), spazi di sosta a rotazione (colore blu), spazi generici per invalidi, spazi personalizzati per invalidi, sosta libera, oltre agli spazi di sosta riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli, carico e scarico merci, portatori di handicap, ambulanze, polizia, ecc.

Gli spazi di sosta per i residenti sono vietati ai non residenti o autorizzati. Gli spazi di sosta promiscui sono gratuiti per i residenti o autorizzati e a tariffa oraria prepagata per i non residenti o autorizzati. Gli spazi di sosta a rotazione sono gratuiti per i residenti o autorizzati dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 20:00 e hanno una tariffa oraria crescente (maggiori informazioni qui).