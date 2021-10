Tesla Model 3: per la prima volta è la più venduta in Europa

Il mese di settembre sorride alla casa di Elon Musk: la Tesla Model 3 è anche l’elettrica più venduta, al secondo posto in graduatoria troviamo la Model Y

Lo scetticismo che sembrava esserci fino a qualche tempo fa nei confronti delle auto elettriche sta lentamente scomparendo, come dimostrano i numeri. È in crescita infatti il numero di persone che decidono di puntare su un modello di questo tipo grazie alla maggiore varietà di modelli disponibili sul mercato e a prezzi più accessibili. Analizzando le classifiche di vendita emerge però un dato che può apparire quasi sorprendente: è infatti la Tesla Model 3 il modello di auto più venduto a settembre 2021 in Europa nonostante un costo non certamente accessibile a tutte le tasche. La vettura di punta della casa di Elon Musk è riuscita a superare la concorrenza anche delle ICE (auto con motore a combustione interna). Nella graduatoria, infatti, seguono case che di norma stavano ai vertici quali Fiat, Renault e VW.

TESLA MODEL 3 E’ L’AUTO PIU’ VENDUTA IN EUROPA

Il mercato automobilistico continua a risentire della difficoltà generate dalla pandemia e delle misure restrittive che sono state introdotte per arginare i contagi. Sono ancora in tanti, infatti, a essere spaventati all’idea di effettuare un investimento a lungo termine come quello previsto per l’acquisto di un’auto. Nonostante tutto, sono proprio le vetture elettriche quelle che sembrano risentire meno della crisi. Il numero di veicoli a basse emissioni venduti a settembre 2021 è infatti cresciuto del 44% (221.500 unità), mentre le immatricolazioni di veicoli Diesel hanno fatto registrare un calo del 55% (167.000 unità). A mettere in evidenza la tendenza sono le ricerche effettuate dalla società Jato Dynamics.

VENDITE TESLA MODEL 3 IN EUROPA

Chi decide di puntare su un nuovo modello sembra quindi essere intenzionato a puntare su qualcosa di innovativo piuttosto che su una vettura che a breve potrebbe essere tolta dal mercato (si va verso lo stop alle auto a benzina e diesel in Europa). E anche il prezzo di acquisto non sembra essere un problema. La più venduta tra le elettriche nel mese passato è stata infatti la Tesla Model 3, che ha fatto registrare una quota di mercato del 2,6% (24.600 unità immatricolate in Europa). Un dato che deve fare riflettere: è la prima volta che un veicolo elettrico si trova ai vertici della classifica di vendita ed è la prima volta di un veicolo prodotto fuori dall’Europa.

I SUCCESSI DI TESLA SUL MERCATO

Non è la prima volta che Tesla ottiene risultati positivi nelle vendite a settembre. In questo mese, infatti, addirittura il 74% delle immatricolazioni del terzo trimestre è stato registrato a settembre. La Model 3 non è comunque l’unico modello della casa statunitense a ottenere un riscontro positivo. Al secondo posto nelle classifiche di vendita delle elettriche troviamo infatti la Model Y. Questi numeri hanno permesso alla società di Elon Musk di conquistare una quota di mercato pari al 24% In classifica seguono Volkswagen (22%), Stellantis (13%) e e Hyundai-Kia (quasi 11%).