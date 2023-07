Auto elettriche e buche: l’asfalto si rovina prima. Lo studio in UK

Le auto elettriche sono al centro di un’indagine dell’Università di Leeds (Regno Unito) per il loro peso. Dopo l’allarme sulla stabilità dei parcheggi multipiano inglesi non progettati per il peso dei veicoli moderni, i ricercatori hanno valutato lo stress a cui sono sottoposte le strade con un impatto sul degrado accelerato dell’asfalto e quindi la formazione di buche rispetto al peso delle auto benzina e diesel. Ecco quali sono le conclusioni dei ricercatori inglesi.

NEL REGNO UNITO EMERGENZA BUCHE STRADALI, ANCHE PER IL PESO DELLE AUTO

Nel Regno Unito molte strade versano già in uno stato di precaria sicurezza, al punto che si parla addirittura di emergenza buche, con una stima di 14 miliardi di sterline necessari per ripararle. Uno dei fattori che contribuisce al problema è il crescente peso delle auto, soprattutto i SUV più grandi e pesanti, sia a benzina che diesel. La diffusione delle auto elettriche in questo segmento potrebbe aggravare ancora di più la situazione. La ricerca dell’Università di Leeds ha rivelato che le auto elettriche vendute in UK sono in media 312 kg più pesanti rispetto alle auto a benzina, principalmente a causa delle batterie che possono pesare oltre 500 kg.

L’INDAGINE SUL PESO DELLE AUTO ELETTRICHE E L’IMPATTO SULLE BUCHE

I ricercatori hanno considerato modelli più piccoli come la BMW Mini Cooper SE 3 porte, la Peugeot e208, la Ford Focus Electric e la Vauxhall Corsa-e, e quelli più grandi, come la Jaguar I-Pace e l’Audi e-tron 50 Quattro. L’analisi dell’Università di Leeds si basa su un metodo utilizzato dagli ingegneri delle reti autostradali per valutare i danni sulle superfici stradali causati dai veicoli pesanti. Secondo questa formula, se il peso sull’asse di un veicolo viene raddoppiato, può causare danni 16 volte superiori a una strada.

PESO DELLE AUTO ELETTRICHE FINO A 2,3 VOLTE PIU’ STRESSANTE PER LE STRADE

Il report dell’analisi stabilisce che l’auto elettrica media esercita uno stress sulle strade 2,24 volte maggiore di quello di un veicolo a benzina simile e 1,95 volte maggiore di uno diesel. Se si considerano i veicoli elettrici più grandi e pesanti, l’indice aumenta fino a 2,32 volte. Sul tema è intervenuto anche Rick Green, presidente della Asphalt Industry Alliance, intervistato da The Telegraph: “È importante che i produttori di auto elettriche tengano conto di questi dati e lavorino per ridurre il peso delle batterie e migliorare la distribuzione del peso sui veicoli. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile per le auto elettriche senza danneggiare ulteriormente le nostre strade. Le strade non classificate non sarebbero state progettate per accogliere i pesi degli assi dei mezzi pesanti, quindi le auto elettriche più pesanti esacerbano le debolezze esistenti accelerando così il declino”.