Auto elettriche cinesi, peggiora la qualità: cattivi odori e rumori

L’offerta di auto elettriche cinesi è destinata ad aumentare ulteriormente, sebbene le vendite in Europa siano ancora poco preoccupanti per i maggiori Costruttori del vecchio continente. I costruttori asiatici riescono ad avere un vantaggio notevole sul prezzo delle auto elettriche, soprattutto cinesi, ecco perché l’indagine JD Power China New Energy Vehicle Initial Quality Study 2023, ha cercato di capire qual è la soddisfazione dei clienti in Cina dopo alcuni mesi dall’acquisto. Ecco la classifica dei brand, ma soprattutto quali sono i problemi e i difetti più frequenti sulle auto elettriche vendute in Cina.

L’INDAGINE JD POWER SULLA QUALITA’ DELLE AUTO ELETTRICHE

L’indagine JD Power sulla qualità delle auto elettriche si basa sulle risposte di 7.191 proprietari di auto elettriche e Plug-in acquistate tra luglio 2022 e gennaio 2023. Il sondaggio è stato condotto da gennaio a marzo 2023 in 81 città in tutta la Cina e si riferisce a 76 modelli di auto di 36 Brand diversi. La valutazione della qualità dei veicoli nuovi è stata eseguita attribuendo un punteggio ai problemi riscontrati dai proprietari per cause legate alla progettazione e difetti/malfunzionamenti. Le domande specifiche si articolavano su 236 sintomi suddivisi in 10 categorie:

funzioni/comandi/visualizzazioni;

esterni auto;

interni auto;

sistema di infotainment;

sedili auto;

esperienza di guida;

assistenza alla guida;

propulsore;

ricarica della batteria;

climatizzatore.

RISULTATI DELL’INDAGINE SULLA QUALITA’ DELLE AUTO ELETTRICHE IN CINA

Il risultato dell’indagine JD Power rispecchia a grandi linee l’allerta dell’ADAC sui rischi legati alle auto nuove con aggiornamenti OTA. “Le case automobilistiche devono prestare maggiore attenzione all’esperienza dell’utente e alla gestione della qualità mentre accelerano il lancio di nuovi modelli“, ha dichiarato Elvis Yang, general manager of auto product practice J.D. Power China. “La qualità dei nuovi modelli è inferiore alle precedenti indagini; un periodo di ricerca e sviluppo più breve e l’adattamento di complesse configurazioni tecnologiche stanno contribuendo a questo declino”. La qualità media complessiva dei veicoli a nuova energia (New Energy Vehicles) è misurata come problemi ogni 100 veicoli venduti (PP100), attribuita alle diverse categorie. Le caratteristiche più lamentate dai clienti delle auto elettriche in Cina sono:

l’odore degli interni (9,3 PP100);

degli interni (9,3 PP100); l’eccessivo rumore alla guida (7,5 PP100).

JD Power sottolinea che questi problemi sono frequentemente lamentati anche dai proprietari di auto ICE, a dimostrazione che gli standard di qualità non differiscono – secondo lo studio – in base all’alimentazione.

QUALI SONO LE AUTO ELETTRICHE CINESI MIGLIORI: LA CLASSIFICA JD POWER 2023

Rispetto al un punteggio medio di 173 PP100, la qualità media complessiva delle auto elettriche in Cina è peggiorata di 21 PP100 rispetto al 2022. A tutte le auto al di sotto di questo valore è attribuita una migliore qualità. Ecco la classifica suddivisa per segmenti di mercato. La qualità delle auto elettriche cinesi per il segmento berline vede in testa Xpeng P5 e P7 e Volkswagen ID.3. Tra i SUV elettrici prodotti in Cina la Volkswagen ID.4 è l’auto con meno difetti, seguita solo dalla Tesla Model Y con un punteggio superiore alla media. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

La classifica dei Brand Premium vede Nio ES6, BMW iX3 e Nio ET7 in testa tra le auto più lussuose. Il Mass Market invece predilige Aito M5 e altri 4 modelli BYD con un punteggio superiore alla media. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.