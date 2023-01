Auto elettriche: arriva il blocco di sicurezza per i pompieri USA

La diffusione delle auto elettriche ha portato allo sviluppo di nuovi sistemi e dispositivi su misura per autoriparatori e rivenditori e anche per i first responder che intervengono per primi sul luogo di un incidente. I Vigili del Fuoco USA si stanno equipaggiando di un connettore speciale che serve a proteggere i soccorritori mentre mettono in sicurezza un veicolo elettrico incidentato e soccorrono gli occupanti. Si chiama Emergency Plug e adesso vi spieghiamo come funziona.

STRUMENTI E DPI ADATTI ALLE AUTO ELETTRICHE

Nell’ambito del Report Auto elettriche e Connesse: impatto su aftermarket e consumatori, abbiamo parlato dei cambiamenti che le auto elettrificate hanno già portato in svariati settori. Gli autoriparatori devono essere adeguatamente protetti e formati per riparare le auto elettriche e ibride. Le officine possono dotarsi di sistemi di allarme specifici, come il Dafo EV-Guard per intervenire più velocemente. La ricerca di soluzioni tecniche ed estinguenti coinvolge anche i Vigili del Fuoco, come raccontiamo in questo articolo. E’ un mondo ancora inesplorato anche per chi rischia la vita quando interviene per salvare quella degli altri. E i rischi con le auto elettriche sono molto diversi rispetto alle auto tradizionali. Uno dei più subdoli è proprio la silenziosità di un veicolo elettrico. Ecco perché è stato sviluppato l’Emergency Plug, in dotazione prima ai Vigili del Fuoco di New York e poi anche al Dipartimento dei VV.F. di Newton (Massachusetts).

We are very excited to announce we are the 2nd fire department in the country to have this new Electrical Vehicle tool. The emergency plug, is the best tool to put an EV to “sleep”,making it safer for our responders. Our department will be putting this new tool in service soon! pic.twitter.com/68Rd4Fqyjk — Newton Fire (@NewtonFireDept) January 11, 2023

EMERGENCY PLUG: A COSA SERVE IL CONNETTORE DI SICUREZZA PER AUTO ELETTRICHE

Quando i first responder intervengono sul luogo dell’incidente, per poter soccorrere eventuali feriti devono mettere in sicurezza l’auto. Ma un’auto elettrica non fa rumore come un’auto tradizionale con motore acceso. Lo scrivono anche i Costruttori auto nei libretti di istruzioni: dopo aver acceso il quadro, “un veicolo elettrico è disponibile”, non è in moto. Questa apparente sottigliezza concettuale può rappresentare un pericolo per i soccorritori, perché l’auto potrebbe accidentalmente muoversi e travolgerli mentre scollegano il connettore della batteria o recidono i cavi secondo le indicazioni delle Rescue Sheet. L’Emergency Plug è un connettore simile a quello di ricarica, che si collega esattamente nella stessa presa e impedisce a un’auto ricaricabile di muoversi anche se si tenta di guidarla.

COME FUNZIONA EMERGENCY PLUG

L’azienda che ha sviluppato l’Emergency Plug spiega che con questa soluzione è possibile intervenire più rapidamente anche quando non è possibile o non è indispensabile scollegare la batteria alta tensione. Quindi adatto anche alle officine di riparazione. Il funzionamento è apparentemente banale, ma ha richiesto lo sviluppo di un software che sarà aggiornato nel tempo capace di dialogare con la maggior parte delle auto elettriche in circolazione, incluse le Tesla. Quando l’Emergency Plug viene collegato alla presa di ricarica (Tipo 1 e 2) di un’auto elettrica, il software fa credere all’auto che è in carica. Solo se il sistema di diagnosi verifica che l’auto è in modalità di ricarica, quindi “non disponibile”, il connettore di sicurezza accende un led verde che permette ai soccorritori di procedere. Ci auguriamo che soluzioni del genere possano diffondersi sempre di più e che i Vigili del Fuoco siano sempre di più addestrati ad intervenire sui veicoli elettrici senza mettere a repentaglio la loro salute e sicurezza.