Audi e-tron: la batteria da 700 kg si stacca e vola via dopo incidente

L’incidente di un’Audi e-tron negli USA in cui l’intero pacco batteria si è staccato volando a decine di metri di distanza ha diviso i pareri tra chi ritiene sia un ulteriore pericolo per la sicurezza e chi la pensa diversamente. Cerchiamo di analizzare il video dell’incidente postato nelle scorse ore.

LA BATTERIA DI UN’AUTO ELETTRICA NON DOVREBBE STACCARSI NEI TEST

Se il conducente dell’Audi e-tron avesse rispettato la luce rossa del semaforo probabilmente non sarebbe venuta a galla così rapidamente la vicenda. Di sicuro il video ripreso dalla dash cam di un altro automobilista è sconvolgente e dai crash test effettuati da Dekra possiamo capire che non dovrebbe verificarsi il distacco della batteria di un’auto elettrica neppure in un incidente di gravissima entità. L’incidente avvenuto a Richmond, in Canada, è stato innescato da un’Audi e-tron che non fermandosi al rosso del semaforo ha preso in pieno una Toyota Corolla. L’impatto è stato talmente violento da far cappottare l’auto elettrica diverse volte. L’aspetto più sconcertante della dinamica è il distacco della batteria che vola dall’altra parte della strada prima di prendere fuoco.

IL COMMENTO DELLA POLIZIA SULL’INCIDENTE DELL’AUDI E-TRON

Come riporta Electrek, il portavoce della Richmond Royal Canadian Mounted Police, Dennis Hwang, ha dichiarato ai media che: “Il pacco batteria dell’Audi, un veicolo elettrico, è stato espulso dal veicolo ed è andato a fuoco”. “La sicurezza della nostra comunità durante l’intero incidente è rimasta in prima linea. Ci risulta che questo è il primo caso in cui un pacco batteria viene espulso dopo la collisione”. La polizia ha aggiunto che hanno dovuto chiudere anche la strada per motivi di sicurezza poiché le auto avevano abbattuto una linea elettrica e il pacco batteria dell’Audi ha preso fuoco.

BATTERIA SI STACCA DALL’AUDI E-TRON E PRENDE FUOCO

Questo dettaglio ci porta direttamente a considerare le due posizioni contrapposte di chi ha giudicato il distacco della batteria dall’Audi e-tron nell’impatto. Da una parte c’è chi ha considerato positivo il fatto che la batteria si fosse staccata dall’auto agevolando le operazioni di soccorso dei feriti. Dall’altra in molti hanno però considerato i potenziali effetti distruttivi di un pacco batteria del peso di oltre 700 kg che poteva colpire qualsiasi altro veicolo o un’abitazione. Oltre al rischio di creare ulteriori danni e lesioni, poi c’è da considerare anche il rischio d’incendio, visto che dopo alcuni secondi, per i danneggiamenti meccanici subiti la batteria dell’Audi ha anche preso fuoco, fortunatamente lontano da case ed edifici.