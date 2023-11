Assicurazione Tesla, progetto arenato tra reclami e clienti scontenti

L’assicurazione auto Tesla Insurance, promessa dal CEO Elon Musk come una soluzione più economica e rivoluzionaria, fa acqua da tutte le parti, a rivelarlo è un’indagine di Reuters. Il report mette in luce criticità, ritardi nei risarcimenti e malcontenti dei clienti, sollevando domande sulla gestione e sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi, a fronte delle esperienze raccontate dai clienti USA all’agenzia di stampa britannica che ha messo tutto in un dettagliato rapporto di cui riportiamo una sintesi nei paragrafi successivi.

ASSICURAZIONE TESLA: PER I CLIENTI UNA PROMESSA NON MANTENUTA

Elon Musk avrebbe promesso con Tesla Insurance un’assicurazione auto più accessibile e una gestione dei sinistri senza intoppi. Una panacea ai timori sui costi di riparazione elevati (+35% per le EV anche in Germania), che nel Regno Unito stanno affliggendo i proprietari di EV: le Assicurazioni applicano rincari o rifiutano il rinnovo. Tuttavia, le esperienze dei clienti dipingono un quadro diverso. Un ex berretto verde, ha dichiarato di aver atteso 7 mesi per il risarcimento della sua Tesla. Il proprietario della Tesla ha raccontato che, dopo l’acquisto della Model S usata ha stipulato un’assicurazione con Tesla per i prezzi vantaggiosi (93 dollari al mese). Dopo alcuni giorni, mentre viaggiava in autostrada con l’Autopilot attivo, la Model S avrebbe improvvisamente sterzato colpendo lo spartitraffico e ribaltandosi.

Il proprietario è uscire attraverso il finestrino, prima che l’abitacolo si riempisse di fumo. Per questo incidente avrebbe subito un intervento chirurgico alla schiena e non è ancora stato risarcito per spese mediche (circa 50 mila dollari). Reuters nel riportare la sua dichiarazione scrive che i tentativi di parlare con gli uffici Tesla preposti (trattandosi di un incidente che ha coinvolto l’Autopilot) si sono trasformati in attese di ore ed è stato riattaccato quattro volte. Quando finalmente qualcuno gli ha risposto, il dipendente Tesla ha promesso di richiamare entro due settimane, ma non è accaduto nei successivi quattro mesi e il cliente sta ancora aspettando alla data di pubblicazione del rapporto di Reuters.

Fonte immagine: Reuters

TESLA INSURANCE: 12 PERITI IN CALIFORNIA PER 50 MILA AUTO NEL 2021

Tesla Insurance è stata lanciata per risolvere il problema delle tariffe eccessive, ma sembra che l’azienda non fosse pronta alle sfide operative con l’organico adeguato. Con un sottodimensionamento iniziale e un numero limitato di addetti, la gestione dei reclami è stata problematica, portando a ritardi e frustrazioni tra i clienti. Secondo fonti di Reuters, Tesla Insurance ha operato inizialmente con un numero limitato di addetti, circa una dozzina di periti, inadeguati a gestire efficacemente il crescente volume di reclami. Alla fine del 2021, Tesla Insurance era stata sottoscritta da 50 mila clienti, secondo il registro del Dipartimento di assicurazione della California.

Un altro cliente, un medico dell’Ohio, il 23 novembre 2022 non è riuscito ad evitare un cervo con la sua Model S perché ha attraversato all’improvviso. Dopo l’incidente denunciato con tanto di foto dei danni all’auto, nessuna risposta da parte di Tesla per 3 mesi quando il cliente si è rivolto dipartimento assicurativo dell’Ohio. L’agenzia avrebbe stabilito che “Tesla non ha rispettato adeguatamente le comunicazioni tempestive sui reclami”, secondo il rapporto di Reuters. Sono serviti 6 mesi per riparare la Tesla Model S e dopo il suo proprietario ha rinunciato all’assicurazione Tesla. “Avrei pagato una somma di denaro molto elevata pur di non affidarmi nuovamente a Tesla Insurance”, emerge dal rapporto di Reuters.

TESLA INSURANCE: L’ASSICURAZIONE NATA PER INCENTIVARE LE VENDITE

Tra le varie altre testimonianze nel rapporto di Reuters su Tesla Insurance, emerge anche quella di un insider, che lascia trapelare dettagli chiari sul perché il progetto assicurativo non ha spiccato il volo. Tesla Insurance sarebbe stato un ripiego per calmare i clienti e incentivare le vendite, non una soluzione, secondo la dichiarazione di ex-finanziario Tesla, riportata da Reuters. “I nostri clienti venivano da noi lamentandosi del fatto che il prezzo dell’assicurazione tradizionale era troppo alto e stava riducendo l’accessibilità economica di una Tesla“.