Germania: costi di riparazione EV sono 35% più delle ICE

Le auto elettriche rappresentano la nuova frontiera dell’industria automobilistica, ma questo traguardo spinto da normative anti-emissioni più stringenti non è privo di sfide. Sebbene siano soggette a meno sostituzioni di ricambi e componenti rispetto alle tradizionali auto a combustione, per la manutenzione ordinaria (vedi il costo di manutenzione in 8 anni di 10 auto elettriche nel secondo report di SicurAUTO.it), quando necessitano di riparazioni, i costi sono considerevolmente superiori. E’ quanto sostiene anche l’Associazione generale dell’industria assicurativa tedesca (GDV).

IL FATTORE BATTERIA E LA MANUTENZIONE SPECIALIZZATA

I costi di riparazione delle auto elettriche iniziano a preoccupare il settore assicurativo. Dopo il Regno Unito, che rialza i prezzi delle polizze o nega il rinnovo, è la Germania a portare l’attenzione sui maggiori costi di riparazione delle auto elettriche rispetto alle auto con motore a combustione (ICE). La GDV (Associazione generale dell’industria assicurativa tedesca) ha rivelato, come riporta Der Spiegel, che le riparazioni per le auto elettriche possono costare in media dal 30 al 35% in più rispetto alle auto ICE. Un fattore cruciale che contribuisce ai costi elevati – secondo la GDV – è la batteria, che può danneggiarsi anche colpendo un dissuasore stradale. Inoltre, a causa della mancanza di familiarità con la tecnologia elettrica, spesso le auto danneggiate vengono fermate per lunghi periodi in attesa della riparazione o addirittura classificate come “perdita totale”.

RIPARAZIONI AUTO ELETTRICHE POCO DIFFUSE E CONOSCIUTE

La mancanza di esperienza nell’ambito delle auto elettriche è evidente per Jörg Asmussen, direttore generale della GDV, secondo cui, sebbene la transizione verso la mobilità sostenibile sia imperativa in risposta alla crisi climatica, è cruciale essere consapevoli degli elevati costi di manutenzione. “Abbiamo più di 125 anni di esperienza con i motori a combustione, ma solo circa dieci anni con i moderni veicoli elettrici“, ha osservato Christoph Lauterwasser dell’Allianz Center for Technology.

GDV CHIEDE PIU’ INFORMAZIONI ALLE CASE COSTRUTTRICI

Infine Heinz Gressel della GDV ha esortato i produttori di auto a fornire dettagliate informazioni diagnostiche e linee guida chiare per la riparazione alle officine. Un ambito in cui lo schema SERMI in Europa, appianerà molte discrepanze tra reti ufficiali e IAM (Independent Aftermarket). Di questo e tanti altri approfondimenti interessanti, parliamo nel terzo report Aftermarket Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani, che SicurAUTO.it presenta in anteprima al FuturMotive il 16 novembre 2023.