App auto elettriche: problemi di connessione per il 37% dei clienti

Le App delle auto elettriche si sono affermate al punto che oltre il 60% dei proprietari le utilizza negli Stati Uniti. Non sempre però le cose filano lisce, secondo una recente indagine di JD Power, che ha valutato la soddisfazione dei clienti tramite le App per auto elettriche. Ecco quali sono le Case auto con le App più problematiche e quali invece le migliori.

LE APP PER AUTO ELETTRICHE FUNZIONANO? L’INDAGINE DI JD POWER

Lo US OEM EV App Report di JD Power valuta l’esperienza dei proprietari di veicoli elettrici con l’app mobile del Brand. L’indagine si basa sulle risposte di circa 1.400 proprietari di veicoli elettrici negli Stati Uniti intervistati tra aprile e maggio 2023. Le domande includono circa 60 aspetti riguardanti le auto elettriche per raccogliere informazioni sull’utilizzo delle app, le aspettative dei clienti e l’esecuzione dell’applicazione mobile. “Anche se l’utilizzo dell’app per veicoli elettrici è aumentato nel tempo, le funzionalità dell’app che i proprietari di veicoli elettrici ritengono più importanti sono tra quelle che hanno la minore soddisfazione”, ha affermato Jason Norton, senior manager della consulenza automobilistica globale JD Power.

PRINCIPALI DIFETTI DELLE APP PER AUTO ELETTRICHE SECONDO JD POWER

L’analisi effettuata da JD Power individua gli aspetti più critici sul funzionamento delle app per auto elettriche, quantomeno negli USA. “I produttori devono concentrarsi sul miglioramento delle prestazioni delle aree che contano di più per i proprietari di veicoli elettrici al fine di massimizzare il loro impatto ed elevare l’esperienza dell’utente”, spiega Norton. Nel dettaglio il report fa riferimento a:

la velocità e la facilità di navigazione sono i due elementi più importanti per i proprietari di veicoli elettrici, “queste sono tra le aree con il punteggio più basso in generale”;

la sono i due elementi più importanti per i proprietari di veicoli elettrici, “queste sono tra le aree con il punteggio più basso in generale”; il 59% dei proprietari Tesla afferma che la disponibilità dell’app per smartphone ha avuto un certo peso, anche se moderato, sulla decisione di acquistare un’auto elettrica, rispetto al 35% dei proprietari di veicoli elettrici non Tesla;

ha avuto un certo peso, anche se moderato, sulla decisione di acquistare un’auto elettrica, rispetto al 35% dei proprietari di veicoli elettrici non Tesla; programmare la ricarica e cercare le colonnine tramite App;

cercare le colonnine tramite App; assistenza sulla configurazione tramite App . L’85% dei clienti ha ricevuto assistenza dalla concessionaria tramite l’App (il 90% dei proprietari di marchi premium esclusa Tesla);

. L’85% dei clienti ha ricevuto assistenza dalla concessionaria tramite l’App (il 90% dei proprietari di marchi premium esclusa Tesla); connessione dell’app. Il 37% dei proprietari ha dichiarato di aver riscontrato difficoltà nei 30 giorni precedenti al sondaggio. Una criticità che può essere attribuita anche alla rete del provider che fornisce la connessione e non al Costruttore.

APP PER AUTO ELETTRICHE: LA CLASSIFICA 2023 DI JD POWER

Tra le 20 Case auto nell’indagine sulla soddisfazione delle applicazioni per auto elettriche, Tesla è al primo posto con un voto di 838 su una scala di 1.000 punti. A seguire sul podio ci sono Mercedes me Connect (833) è MyHyundai (827) al terzo posto. E’ anche vero che al di sopra della media di 741 punti, si collocano 13 Brand auto. Rivian è il primo costruttore di veicoli elettrici, al di sotto della media, seguito da poche altre Case auto con il punteggio inferiore. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.